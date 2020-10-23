疫情速遞︱南丫島29歲男疑被俄羅斯返港染疫者傳染 首現同時染武肺及登革熱個案（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港疫情反覆，昨日（23日）錄得4宗武漢肺炎確診重回落至單位數，沒有源頭不明，是事隔一日再有零無源頭確診，亦是一周內5度沒有源頭不明個案。

昨日新增四宗武漢肺炎確診個案，其中第5283號居於南丫島大灣南 ，與一宗輸入個案有關。翻查資料，過去14日內居於南丫島大灣南的另一名患者，是第5252號，由俄羅斯返港。政府於本月16日的公佈，將俄羅斯及法國列為高風險地區，但延遲至本月26日才正式生效，所有來自該兩國的市民，抵港後必須於酒店隔離14日；但第5252號個案入境時新措施未生效， 若兩宗個案真的有相連，顯示政府措施有漏洞導致傳播。

另外，本港出現首次同時感染武漢肺炎及登革熱的個案為本月16日公佈的武漢肺炎病人，個案編號為第5220號，現時情況穩定。該名41歲男病人本月15日由印度新德里乘AI314航班抵港，沒有病徵；同一班機共有5名乘客及一名機組人員確診武漢肺炎。

該名41歲男病人本月15日由印度新德里乘AI314航班抵港，沒有病徵；同一班機共有5名乘客及一名機組人員確診武漢肺炎。

本港疫情

●確診（截至10月23日14:15）

5,284宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

5,029宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

117名確診者仍留醫，13人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4732、4833、4937、4990、5110、5151、5185、5195號）、3人嚴重（第4101、4746、4788號）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月23日10:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,747宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診548宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月23日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,155萬，全球死亡人數超過113萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過839萬宗，死亡人數突破22.2萬人。印度確診人數接近770萬，位居全球第二，死亡人數超過11.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過530萬，死亡人數接近16萬。俄羅斯確診人數超過145萬，法國確診大幅增加至104萬，是歐洲疫情僅次於俄羅斯的國家。阿根廷確診人數超過103萬，西班牙確診超過102萬，令至今全球共有7個國家確診人數突破100萬。

美國食品藥品管理局(FDA)周四全面批准吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）作為治療武肺住院病人的藥物，是首隻及唯一獲批治療武肺的藥物。消息公佈後，吉利德股價飆升4%。

法國周四公佈過去24小時新增41,622宗確診，創單日新高。政府宣佈上周在巴黎和其他8個城市實施的宵禁，周五午夜起擴大至全國三分二地區，令4,600萬人晚上不可外出，要留在家中。宵禁由晚上9時至清晨6時，宵禁令將維持6個星期。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣佈雅典和北部塞薩洛尼基（Thessaloniki）等地區周六起實施宵禁，居民凌晨零時30分至清晨5時不可外出。希臘周四新增882宗確診，15人死亡。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,398,267 (222,965)

印度 7,706,946 (116,616)

巴⻄ 5,300,000 (155,900)

俄羅斯 1,453,923 (25,072)

法國 1,041,991 (34,237)

阿根廷 1,037,325 (27,519)

⻄班牙 1,026,281 (34,521)

哥倫比亞 990,373 (29,636)

秘魯 876,885 (33,937)

墨⻄哥 867,559 (87,415)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁