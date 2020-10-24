國泰大裁員︱羅致光：裁員規模令人不快 勞工處接約百宗查詢

國泰周三（21日）宣佈裁走5,300名駐港職員，外界預料會掀起裁員潮。勞工及福利局局長羅致光在港台節目表示，勞工處接獲百多宗查詢，主要有關權益，搵工則屬少數。他指，今次裁員規模令人不愉快，但現在客運暴跌99%，空運恢復速度仍屬未知之數，營運者亦要思考如何營運下去，形容國泰裁員是一個商業決定，勞福局會協助受影響的人士。

被問到政府是否一早知道國泰的裁員計劃，羅致光指，政府有關部門，包括財政司司長和運輸及房屋局大致知悉裁員計劃，他自己是間接被知會，勞福局會密切關注國泰裁員的安排，包括國泰有否充份考慮員工的情況。

至於工會質疑留任員工獲得的新合約條款不平等，羅表示，勞工處自消息流傳後，有與工會和資方密切聯絡，並提醒管理層。他續指，更改合約原則上需要雙方同意，但難處是若大家不同意，合約就不存在，資方要考慮如何處理沒有新合約的員工。他又說，不可以簡單地就推算國泰裁員將推高失業率0.1%，但一定會對失業率有壓力。

政府推出的保就業計劃將於11月完結，外界憂慮失業率之後才「見真章」。羅致光表示，按現時情況，暫時未有計劃再推出保就業計劃，「當馬後炮啲去睇，若果4月時去諗保就業計劃，要去諗（為期）9個月或12個月嘅做法就會唔同」，語帶後悔稱「最初諗做3個月，但覺得似乎太樂觀，於是6個月，以為都差唔多」，承認承擔額相當大，但指當時若不出手，情況會相當嚴重。

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