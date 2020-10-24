專訪攬炒巴︱元旦遇圍捕 英國遭伏擊 籲抗爭者抱覺悟勿言棄

一年多以來，遠走他鄉逃離政權監控的例子比比皆是，但甘願冒險越洋重踏虎穴，可能更需要勇氣。「我要攬炒」劉祖迪（Finn）去年12月不顧團隊勸阻堅持回港，於元旦遊行遇上大圍捕，惟當時警察未有發現其身份得以踢保；死裏逃生重返英國，又曾遭不明人士伏擊眼角留疤。他坦言無論身處海內外都有各自要承受的風險，呼籲每位抗爭者都應該抱有覺悟，為已犧牲或被困囚牢的人走下去。

縱有千般主張，Finn在反送中運動爆發以來，多數時間都是透過網絡得悉香港最新情況，但親身參與其中成為一分子的念頭一直都在，「好多人話你個身位唔應該去咁樣冒險，應該要錫身，但係我係完全唔認同」。終於在去年12月，他決定不顧安危啟程返港，「因為我覺得自己有呢個責任，我亦都唔會安落去隔住個螢光幕，或者隔住個海咁樣」。

頭壓馬桶 禁如廁 攬炒巴：完全違反國際人權法例

1月1日元旦遊行，Finn與數十萬人走在銅鑼灣街頭，「士氣雖然低落，但能量依然喺度」，惟行到半途，忽然傳來遊行腰斬的消息，大批參與者猝不及防，已被防暴警察前後包抄，「嗰啲警察係拎住警棍不斷亂咁揮，將我哋幾百人係逼埋牆角，好記得頭嗰十幾分鐘甚至係人踩人」。

他憶述當時警員要求他們將雙手舉高數小時，其間多次搜身，連去廁所都不允許：「有個我諗都成至少60、70歲伯伯，佢話想去廁所，好多人都苦苦哀求，但係啲黑警係完全唔畀佢去，甚至乎係瀨咗嘅，呢個係非常之侮辱人性嘅做法。」

去到警署又是另一個修羅場。他稱當時數百人被安排擠在北角警署停車場，每人只有一張膠凳，「唔好話瞓低，連坐喺度都好辛苦」，更被迫脫去外衣剩下內衣褲，換上灰色囚犯衫，事後更知道有人被帶到廁所將頭按在馬桶裏，「以我所知呢個係完全違反國際人權同埋一啲相關法例」。

48小時扣查 如身份敗露：既來之則安之

被捕者有權聯絡律師，但警署僅提供一部手提電話讓他們輪流使用，「我就比較好彩，可以相對早啲時間聯絡到屋企人、律師，但係有啲人、抗爭者、義士，甚至係要成40幾個鐘先至可以打到第一個電話」。

Finn表示，早在街上被圍捕時，自己已有「既來之則安之」的心理準備，「如果個天真係命中注定，要我嗰日已經俾人發現身份，係真係會被送中被消失，咁亦都唔到我控制」。

在被扣查期間，每當有警員叫他的名字，仍不禁會想是不是身份已經敗露，最終在48小時裏警察似未有察覺，他於是拒保成功離開警署，數日後則按原定計劃回到英國。

至8月10日，香港警察以涉嫌違反「港版國安法」為由進入《蘋果日報》大樓搜查，多間傳媒在翌日報道時同時引述消息，指一姓名為「劉祖迪」的人士同被通緝，其後再被親中媒體披露正是「我要攬炒」本人。Finn指出，當時本來打算正式公開身份，但團隊內部出現分歧，有不少人認為宜繼續低調，最終經過兩個月觀察後決定高調現真身，亦成為攬炒團隊與Stand With Hong Kong團隊分道揚鑣的契機，「可以將個風險集中喺攬炒團隊或者喺我身上多啲，我覺得呢個對大家都係一個好處」。

不少人或以為只要遠離香港或中國大陸，危險就會隨之降低，但Finn稱近月就曾在英國街頭遭人伏擊，頭部受傷一度流血不止，至今眼角仍然留有疤痕。他又舉銅鑼灣書店桂民海於泰國被失蹤作例子，指強力部門完全可以跨國擄人，「所以其實大家面對嘅問題都係差唔多」。

但說到底他的根在香港，家人朋友依然在香港生活，若有人以此威脅應如何自處？Finn強調自己過去一年都活在夾縫之間，家人及朋友只知道他是「喺外國生活嘅一個香港人」，直到公開身份前都不知道他原來是「攬炒巴」，「我自己做嘅嘢我自己會負責，亦都無必要係去搞佢哋」，萬一家人出事，「我亦都會嘗試去尋求國際嘅協助，嘗試將呢件事係帶到去國際層面，做一個反制嘅措施」。

而近日警方行動中，亦以涉嫌參與攬炒團隊行動違反「港版國安法」為由，拘捕多名人士。Finn認為每一位出來抗爭的人，都應該有自己的覺悟，不應輕易放棄，「咁我哋先可以為其他已經犧牲咗，或者其他已經身在囚牢嘅人，去繼續行落去」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！