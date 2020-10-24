李八方online︱細味皇都戲院迄立之謎 由舊相體現北區社區變遷

喺北角有成70年歷史嘅皇都戲院，即將由新世界發展進行保育同復修工作。其實呢座一級歷史建築，唔少多神秘位尚待發掘，為咗令公眾更了解皇都有乜咁珍貴，由新世界執行副主席鄭志剛成立嘅非牟利機構「Culture for Tomorrow」，會舉辦名為《再說皇都》嘅網上研討會，透過唔同範疇嘅專家解構下北角社區往昔軼事，同埋點樣可以合力承傳皇都戲院呢個獨立文化。

首場網上研討會喺下周二（27日）晚7點半舉行，主持人係「活現香港」創辦人陳智遠，講者包括「香港舊照片」Facebook專頁創辦人余震宇，以及嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士。余震宇會用相入手，帶參加者喺舊照中走入時光隧道，重回50、60年代北區地區，體味當時生活；研究香港飲食文化嘅蕭欣浩就會由北角舊式西餐廳，講到香港嘅既有文化特色，體會中西融合。

研討會為時一個鐘，費用全免，有興趣記得去報名喇！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！