蘋論：拜登當選，會根本改善美中關係嗎？（方圓）

特朗普中武漢病毒後，大陸一片歡呼聲，都說他凶多吉少，沒有命出來競選了，誰知他命大，出來後又是一條好漢。

特朗普非常人也，他是典型的美國牛仔，自信好鬥，敢冒險不認輸；他不按牌理出牌，做大事不拘細節；他又狂妄出格，敢罵人也敢捧人，有時信口開河，有時說話又算數；他有強烈表演慾，做總統如做大騷，像老頑童，也像強悍的拳手。

美國人恨中共比例創新高

美國左派恨他，但若無特朗普清理中共影響，今日美國又是另一番面目了。中共投美國左派所好，利用商界的貪婪，知識界的偽善，在美國暗渡陳倉，幾乎顛覆美國政治生態。美國出了個特朗普，讓美國政治維持平衡，絕了中共覬覦之心。

此次總統大選選情詭異，拜登民調領先輸了氣勢，特朗普氣勢如虹又輸了民調，無人知鹿死誰手。中共希望特朗普敗北，拜登上台好說話，若拜登當選，會不會全面改善美中關係？

前不久美國皮尤研究中心做的民調，美國人討厭中共的比例高達73%，嚴重程度空前。美國是民主社會，人民意志高於一切，總統不能無視民意，更不敢逆民意而行。

中共在貿易上佔美國便宜，干擾美國政治生態，偷竊高科技成果，更導致武漢疫症大流行。再加上中共在內對人民壓迫，對少數民族實行種族與文化滅絕，鎮壓香港民主運動，武力威嚇台灣，對外實行擴張政策與戰狼外交，種種劣行均不得人心。

美國人是政府的衣食父母。美國是一艘巨輪，總統是船長，人民是船東，船載甚麼貨，往哪裏走，不是船長說了算，是船東說了算。不管誰當總統，都要跟民意走，誰敢違逆民意，誰就要吃苦果，這是即使拜登當選，美中關係都不會有根本改善的第一個理由。

共和與民主兩黨固然有各自的社會基礎，也有各自的政治理念，但兩黨都不可背離民意而自行其是。民主黨傳統也是反共的，眾議院議長佩洛西長年關注中國的人權狀況，最近希拉莉也說中共是主要敵人。民主黨討厭特朗普，不是因為特朗普反共，而是特朗普霸着總統寶座。

美國國會關於香港、台灣和新疆的法案，很多都獲兩黨支持全票通過，證明兩黨在美中關係上有基本共識。拜登固然與習近平有私交，拜登與賀錦麗或許都有自己的小算盤，但那不足以成為美中全面改善關係的決定因素。

組同盟圍中戰略成果顯著

美國與中共的分歧是基於價值觀念的衝突，美國與中共爭的是國際戰略利益，中共興，則美國衰，中共弱，則美國強。總統軟弱而國家受損是犯罪，總統善戰而國家得益，總統便是英雄。黨雖有私利，但國家才是共同利益。這是即使拜登當選，美中關係也不會有根本改善的第二個理由。

近半年來，美國政府致力於組建圍堵中共的戰略同盟，蓬佩奧四處活動，訴之以情，誘之以利，成果顯著。目前五眼聯盟全面動員，亞洲小北約初見雛形，東盟不肯伏小，歐盟漸次歸隊，美國以普世價值為基礎的「統一戰線」正待發力。在此形勢下，若拜登上場即與中共親善，勢將置盟國於不利地位——人也是你，鬼也是你，你煽動別人與中共為敵，反過來卻去討好求和，那你還想做別人大佬嗎？

各國有自己的利害考量，美國總統大選結果未知，選邊站有很大風險。各國膽敢表態，不只是對特朗普有信心，更是對美國的長遠國策有信心。美國不背叛盟友，盟友才能持續與美國共進退，這便是即使拜登當選，美中關係也不會有根本改善的第三個理由。

正常推論如上，但最近拜登兒子被揭大量醜事，連拜登本人都有嫌疑，中共若有勒索拜登的秘密材料，拜登勝選後成為中共傀儡，這種可能性不能排除，那時美中關係如何，世界大局如何，就要邊走邊看了。

人民決定歷史巨輪的航向，這是歷史的必然，船長也會偏離航道，這是歷史的偶然。歷史的必然與偶然互動，船會走正也會走偏，最終還是會到達目的地。

方圓

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