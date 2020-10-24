【本報訊】12港人潛逃台灣被內地海境截獲，被扣留內地近兩個月，至今音訊全無，事件引起國際關注。英國上下議院超過60名議員周四聯署去信外相藍韜文（Dominic Raab），促請他向中國施壓，釋放12名港人。信中提到，其中四名被捕人士持有英國國民（海外）護照（BNO），英國政府應特別關注。本港民主派昨在立法會要求在提出休會辯論，關注12港人的議案，惟在建制派反對下，提出議案的要求被否決。

逾60位國會議員在信中警告，若國際社會就12港人的問題不發聲，容許中方在內地起訴和監禁香港社運人士，將產生深遠的寒蟬效應。他們促請藍韜文向特首林鄭月娥及北京有關方面，要求立即釋放12港人、確保他們有選擇法律代表的權利、與家人聯絡、並確保他們可獲得必要藥物，「這是簡單自然公正的事情。」信中提到，其中四名被捕人士持BNO，政府應特別關注。

信件獲英國國會跨政治光譜的議員聯署，有份聯署的自由民主黨外交事務發言人莫蘭（Layla Moran）指出，12名港人被扣押兩個月、被剝奪法律及藥物援助是不可接受。保守黨前黨魁史密夫（Iain Duncan-Smith）表示，根據中英聯合聲明，英國有法律義務保護香港直至2047年，「把事件提升至外交層面並不足夠，我們要再進一步並提供領事協助。」

泛民立會提議案關注遭否決

在香港，公民黨立法會議員郭家麒昨在內會上，要求在立法會大會上提出休會辯論「12 名港人被內地執法部門拘捕的事宜」的議案，該議案提到12名本港市民8月中被內地執法部門拘捕，被關押在鹽田看守所兩個月仍不獲准與家人會面，亦未能自行委任律師；有報道又指香港警方與飛行服務隊在內地拘捕相關人士前一直作追蹤，涉嫌安排「港人送中」，建議在立法會提出休會待續，要求官員出席交代。

建制派群起反對，民建聯葛珮帆質疑，民主派利用12罪犯顛倒黑白是非、誤導香港市民、攻擊香港政府、製造事端；民建聯周浩鼎批評12港人棄保潛逃，中國公安乃依法辦事，批評民主派借立法會平台指指點點、干預內地事法，打擊香港警方。結果郭家麒要求提出辯論的要求，遭建制派聯手否決。