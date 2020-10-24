只為控制選舉到底（胡志偉）

前殖民地官員、官拜布政司的鍾逸傑爵士，生前比中國人更了解中國人，所以在回歸前後如魚得水。他有這樣一句名言：「共產黨並不操縱選舉，他們只想預知選舉結果。」鍾逸傑還是話到嘴邊留半句，其實共產黨不只要預知選舉，更要控制到底，這個政權才會安心。

因此，有怎麼樣的政權，就會出怎麼樣的官員。當中共說明要全面管治香港，越媚共越能揣摩上意的官員就越上位，林鄭月娥堪稱箇中典範。年初武漢肺炎開始肆虐，媒體曝光林鄭向中央政府打小報告，盤算的不是如何對付疫情，而是借疫情來為建制派在原定今年9月舉行的立法會選舉翻盤。

不過，共產黨和特區政府施政連年倒行逆施，借疫情玩政治，還是救不了建制派的選情，當民主派可以堂堂正正透過選舉擊敗建制派，體現真正三權分立、監察政府時，共產黨和林鄭月娥就以疫情押後選舉，更不特止，還將塵封已久設立內地投票站之議放上立法會日程，更期望下年就施行，共產黨和林鄭怕輸的心態，躍然紙上。

聶德權提問題 林鄭未交代

去年末，聶德權仍就職政制事務局時，尚斬釘截鐵重申並無在內地設立投票站打算。他說：「任何非本地投票會面對很多問題，例如候選人及其代理人如何能有效監察投票及點票過程，運送選票及票箱來往香港以外的投票站，以及有關投票及點票期間的安排、如何應用本港選舉法例及規則、過程中所涉及的風險及如何處理發生於境外票站的突發事件等。最簡單的問題是，究竟香港的選舉法例，如何在香港以外實施？這可不是輕易可以解決。上述問題不能解決，境外投票不能推行。」

事隔不足一年，局長遭撤換，立場便來個一百八十度轉變，林鄭至今尚未交代為何以上問題不再是問題，便強制內地投票，以一句香港市民有很大需求便可以將問題完全蓋過。當政府要建制派大勝的結果重於一切時，視選舉規矩如無物，行徑等同和建制派一起種票，這樣的選舉，還有公信力？

只要是有常識的官員，願意借鑑一下國際經驗，便會得出主流的境外投票做法是或在大使館內，或用郵寄，或以最新的電子方式進行，但前提是不會只限一城一區，一旦實施，處於世界各地的該國公民就可以行使投票權利，以示公平公正。

現在特區政府的建議，違背常識之餘，只限在大陸港人投票，不准居於其他地域的港人行使權利，更是將公平公正的選舉價值扔往九霄之外。

當特區政府把最基本選舉價值也放棄，引進內地投票所呈現的流弊，只不過是將不公平不公正之處以倍數放大。香港市民重視選舉公平，所以，一屋十三姓的選民地址可以查之又查；發生選舉舞弊，警方及廉署人員可依法追查；候選人可以在公平原則下接觸選民。

但在內地的港人居所，即使一屋二十六姓，選舉事務處有法定權力可以查證？出現選舉舞弊，警方和廉署人員可以越境執法？背負民主派背景的候選人又可以堂而皇之，穿州過省到中國各地拉票？

政府沒有解釋如何解決上述難題，又或者政府根本沒有想過解決，強推內地投票，只不過是共產黨和林鄭合謀要把政權牢牢控制而已，共產黨要將選舉控制到底，把安全線推到無限高，才會放心。

胡志偉

民主黨主席