【本報訊】陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎，去年洗黑錢罪刑滿出獄時聲稱願赴台投案，可是至昨日整整一年仍未成行，一直代表陳發言的管浩鳴牧師承認，陳同佳無法取得入台簽證而未能赴台。潘媽媽直言感到失望，昨日帶着沉痛心情到女兒墳前哭訴這個壞消息，矢言繼續為女兒討回公道，永不放棄。

陳同佳是否履行承諾赴台投案全城關注，過去一個月潘媽媽為此四出奔波接受傳媒訪問施壓，可是在昨日陳出獄滿一年，一直代陳同佳發言的管浩鳴昨稱，陳同佳赴台自首的意願沒變，但因暫時無法取得入台簽證而未能成行，希望潘媽媽明白及理解。管牧稱，律師團隊正努力和有關部門協商，並研究從不同途徑解決陳無法取得簽證赴台的問題，並曾約七次致電台方就陳同佳事件設立的「單一窗口」，但暫未有突破。

港警聯絡潘母 稱交還證物

多次表示願意當中間人促成港台雙方商談的潘媽媽昨表示，台方經已就此事接觸她，願意與香港警方商討刑偵移交資料及投案安排，現只等待香港警方，希望港警盡快聯絡她。

昨晚警方稱昨已聯絡潘媽媽了解事件，潘媽媽指昨晚約9時接獲警方電話，內容提及交還涉及洗黑錢案中女兒的證物，並非她希望港警與台方坐下商討的事宜，她仍希望港警就此跟她聯絡。

陳同佳赴台投案拖足一年，潘媽媽早前曾稱若陳在出獄滿一年之前赴台投案會有條件為他求情，昨日限期屆滿仍未起行，潘媽媽坦言極度失望，對至今未能為愛女討回公道，昨午她到曉穎墳前訴說這個壞消息，「今日（昨日）要去探望一個最思念一生最愛嘅人，想靜靜地陪伴着她，向她交代一切，與她一起平安地度過今天」。強調繼續為女兒討回公道，絕不放棄。

對陳同佳一直未能赴台，保安局昨再發三點聲明，重申解決事情的第一步是台方批准陳同佳入境，這權力只在台方手中；第二，只要陳同佳獲准入台，即使是原則上批准，台方可經警務聯絡渠道通知港方，雙方警務單位可隨即展開行程安排的研究，並重申自動投案和司法協助是兩件獨立事情，司法協助從來都不是接受投案的先決條件。

陸委會：港府應務實回應

保安局又指香港有關司法協助的條例不適用於台灣，台方以司法協助作投案前設完全不合理、不可行。台灣陸委會重申，港府應務實回應司法互助請求。

本身是律師的民主黨立法會議員涂謹申認為，若現時台方已接觸潘媽媽表示樂意商討，港府沒理由不答應，他反問當局，兩年前港台也曾就陳同佳洗黑錢案商討移交證據，現時突以沒法律基礎將殺人案證據交予台方，令人難以信服。