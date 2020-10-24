涉假扮Big Big Shop送貨員訛稱過錯數騙6女顧客1.7萬 無業男提堂被拒保釋

28歲無業男子涉嫌假扮網購平台Big Big Shop送貨員聯絡女客戶，訛稱「轉錯數」予她們，要求對方把款項退回到指定「轉數快」戶口給他，有客戶信以為真，依言照辦，事後得悉被騙報警。涉案無業男早前被捕，今於觀塘裁判法院被控六項以欺騙手段取得財產罪，涉款逾1.7萬元。

被告楊泗華(28歲)，六項控罪指他於今年9月8日至本月11日間，向6名女子訛稱他是網上購物平台Big Big Shop送貨員，錯誤轉帳予該六名事主的「轉數快」戶口，要求她們把款項轉數到被告指定的「轉數快」或「支付寶」戶口，涉款17,366元。

被告暫毋須答辯，控方申請將案押後，讓警方作進一步調查，包括被告與涉案事主的相關戶口轉數紀錄，以及是否有其他事主牽涉其中。被告申請保釋被拒。裁判官應控方要求，將案押後至12月18日再訊。

據知，六名女事主為Big Big Shop客戶，控方指被告在取得她們的資料後，主動聯絡她們，並提供偽造截圖和過數紀錄，令事主信以為真。

【案件編號：KTCC1902/20】

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