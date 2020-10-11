專訪︱《新聞已死？》作者黃天賜：香港新聞未死 靠市民撐起新聞自由

浸會大學傳理學院高級講師黃天賜7年前出版《新聞已死？》一書，香港的新聞自由排名由當年全球排58位，跌至今年的80位。過去一年，多名記者採訪時受傷或被捕，警方又更改傳媒代表定義，各方打壓接踵而來，但他仍然相信，新聞未死，「新聞自由從來都唔係靠傳媒獨力支撐，而係靠全香港市民支撐」。對於200警員搜《蘋果》大樓，黃天賜反建議政府：「想《蘋果》執笠，使乜搞佢搜佢？你等外面百花齊放，開放透明有競爭，個行業自然會汰弱留強。習近平都講新時代喇，個政府仲用舊思維解決問題。」

記者 羅智堅

一如很多資深傳媒人，黃天賜對《蘋果》又愛又恨，在報業最輝煌的90年代當突發記者，他自言有份促成傳媒靠渲染「煽色腥」谷銷量的年代，故2013年出版《新聞已死？》一書，「贖罪」批判業界現況。今天看來，恍如隔世。當年未爆發傘運、「反送中」；書上封面的防暴警員亦尚未蒙面，記者也毋須穿反光背心。黃笑言這「贖罪」之作已過時，但書名上的問號，似乎比當年更大。

黃近年不止一次聽過有學生對他說「新聞已死」。該書的最後一章提及公民記者的出現，或是新聞「重生」的契機。7年過去，昔日尚在起步階段的網媒逐漸獲港人重視，去年反送中示威期間，更拍下許多關鍵時刻。最令黃印象深刻的，是去年11月「三罷」期間，一名網媒記者在西灣河直擊警員向示威者開槍後的直播，「當時個場合好危險，但佢（記者）都無停機，仲喊住咁直播。當年八九六四直播（屠城）時，都有記者喊住講，俾人話唔專業，但我覺得呢啲係惻隱之心，唔代表佢唔專業。」

社交平台不死 政府難禁絕公民記者聲音

黃天賜在浸大傳理學院任教新聞學相關課程多年，鮮有接受訪問。他最初詢問記者能否不「影大頭相」，最終拍下數量「多過自己結婚」的人物照。他抗拒成為新聞主角，但承認近年記者乃至新聞機構無可避免地成為香港的新聞焦點之一。

警隊修改傳媒代表定義，被指邊緣化網媒。「一哥」鄧炳強則強調警方尊重新聞自由，聲言「任何人」記者仍可在封鎖線範圍外採訪，但黃反駁：「封鎖線出面嗰啲唔係叫新聞自由，嗰啲叫市民自由。我喺封鎖線出面，就係一個市民，我喺（封鎖線）出面影唔影相，你點解要管我啫？」

黃依然相信，只要社交平台不死，政府即使嘗試邊緣化網媒的生存空間，也難以完全禁絕所有網媒以及公民記者的聲音，「04年（警方及消防處通訊系統）數碼化時，大家都以為突發（新聞）已死，你見突發死咗未？點解唔死？車cam有，你手機有，你睇下9月底瀝源邨場三級火，（老婦）擒窗條片邊個影到先？市民影到先。」

記者待遇及機構管治手法成隱憂 「你連個理想嘅空間都畀唔到佢」

「依家（新聞業）係好困難，但係咪到『新聞已死』咗呢？我覺得未。問題係，佢消磨緊你嘅鬥志、專業堅持，甚至乎消磨緊願意加入嘅人，等佢自己內部消散。」黃表示，令新聞自由陷入危殆隱憂，尚有傳媒機構內部對記者的待遇及管治手法，「啲人成日都話做記者嘅年輕人捱唔到。咁你都要畀一啲嘢佢捱落去先得㗎嘛，你又畀唔到生活嘅條件佢，你連個理想嘅空間都畀唔到佢，咁佢點算先？」

黃續道，現時做記者不但收入低，傳媒高層又不時堆砌冠冕堂皇的說詞，要求記者持守所謂「新聞專業」，「有需要嘅人先成日用『客觀』呢個字，而家邊啲人用得最多『平衡』、『客觀』呢啲字眼？」但當記者真的秉持新聞專業追問權貴，則隨時被斥「無禮貌」，甚至延長試用期。他說，不少行內人此刻或「投晒降」，甚至去意已決，但他勉勵同業即使離開其新聞機構，仍應記住新聞的意義，繼續以公民身份履行記者天職。

「正如我都曾經同人講︰『香港已死』，但係咪代表佢無復活嘅可能性呢？」黃天賜說，「新聞已死」與否，每個人心中也有答案，但社會更要思考新聞日後可否「重生」。新聞學常教導學生，新聞是「歷史的初稿」，只要仍有數百萬市民認同人應「以史為鑑」，以及發達社會的資訊應公開透明，新聞自然有其存在意義，「新聞自由從來都唔係靠傳媒獨力支撐，而係靠全香港市民支撐」。

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