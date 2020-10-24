李八方online︱瑪麗醫院最資深醫生楊紫芝90大壽 港大搞生日會張翔李國章齊出席

行醫超過60年的香港大學內科學系榮休教授楊紫芝，日前獲港大舉辦網上生日會，慶賀佢踏入90歲大壽。港大（HKU100） 喺facebook公佈早前為楊紫芝賀壽嘅短片，出席者包括港大校長張翔、前校長徐立之、校委會主席李國章、副校監李國寶、校董梁智鴻、醫學院院長梁卓偉同多名港大教授。片段所見，生日會當日好多人都有透過網上視像為楊賀壽，包括陳祖澤、高永文、范徐麗泰等等。

港大又以「港大之寶」形容楊教授，宣佈成立「楊紫芝90傑出青年女學者獎」，表揚佢對港大同社會嘅貢獻，同時鼓勵年輕女學者投入研究領域，追隨楊教授嘅卓越學術成就。校方會每年揀出助理教授或副教授成為有關得獎者，當中包括1個係來自醫學學科，另1個來自其他學科，年齡40歲以下。

港大引述楊教授嘅生日感言表示，大家為佢慶祝90歲生日，都係慶祝港大嘅成功，「因為有美好嘅人，創造咗呢個美好嘅地方」，她喺過去60年，喺港大唔同崗位服務，認識眾多好友，全靠眾人齊心協力，先有港大今日成功。

16歲入讀港大醫學院

楊紫芝喺1947年以16歲之齡，入讀港大醫學院，1953年畢業，之後一直喺港大同瑪麗醫院工作，到1999年正式退休。其間佢曾經做過醫學院院長，係第一個擔任呢個職位嘅女性；1985至1993年間，佢都先後擔任香港大學副校長同高級副校長。佢退休後仲以義務顧問身份為病人診症，按此推算，佢係醫院內資歷最深嘅醫生。港大醫學院網頁顯示，楊教授係榮休教授兼名譽臨床教授，而家仍然有教學工作。

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