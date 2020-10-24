12港人送中︱全球聲援行動香港做終點站 關注組明舉行網上集會

12名涉反修例案件的港青疑在潛逃往台灣時被中國海警截獲，至今被秘密關押超過60日。全球逾20個城市包括美國三藩市、紐約、加拿大多倫多、台灣台北等，由昨日（23日）起一連多日發起遊行、快閃行動及網上集會，本港明晚也會有網上集會，聲援被秘密關押的12港人。

12港人關注組舉行的全球聲援行動，將以香港為終點站，關注組明日將在港舉行網上集會，屆時會有家屬和嘉賓發言，也會播放其他地區遊行時的片段。主辦方要求中國立即釋放12港人回港、以及確保政治犯的基本權利，讓他們自行選擇法律代表、接受醫治，以及與外界通訊。

另外，前香港眾志秘書長黃之鋒在facebook透露，身在瑞士的手足也關注12港人在囚的事，他們響應關注組呼籲，自制BringThemBack透明卡，並在瑞士多個地方拍照，表達訴求和關注。黃說：「即使身處外地，也可為12港人發聲表態，讓世界知道我們沒有忘記這群手足」，他又提醒香港人要參與明晚8時的網上集會。

12港人關注組Facebook

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