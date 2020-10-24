警推自願驗毒　鄧炳強呈陰性

【本報訊】今年首兩季有26名警務人員「知法犯法」被拘捕，今年5月更爆出西九龍總區反黑組人員涉嫌販毒。警方日前選擇性邀請個別傳媒受訪，透露早前成立的「誠信審核行動小組」將於下周正式推出驗毒計劃，首階段對象為「敏感崗位」人員，但僅屬自願性質。20多名處長級警官包括處長鄧炳強、三名副處長等已先行驗毒，結果全為陰性。

綜合傳媒報道，警方將於下周推出自願驗毒計劃，首階段會涵蓋敏感崗位人員，包括毒品調查科、三合會行動組、特別職務隊人員以及毒品處理警員，預計明年第一季內完成，未來或會逐步推展至其他崗位的警務人員。警方預計藥物檢測中心每年可處理約7,000人次，至於預期參與的警員人數，警方則稱因涉及行動機密，拒絕透露。

警方會以驗尿方式進行初步驗毒測試，若樣本驗出陽性會送往政府化驗所複檢。如果證明有警員使用毒品，須面對刑事和紀律調查，是否停職則視乎個案而定。驗毒計劃僅自願性質，警方稱要考慮法律基礎和個人私隱，若警員拒絕驗毒會了解其原因。

升職需作財政聲明

另外，警方自今年7月起，要求參與高級警司、警司及總督察晉升選拔的警務人員，需就個人財政狀况作聲明，作為晉升的考慮因素，若作虛假聲明會面對紀律或刑事處分，並於明年逐步延伸至警長及警署警長的晉升選拔。

今年首兩季，因「知法犯法」被警隊拘捕的正規警務人員達26人。傳媒引述誠信審核行動小組主管、警司劉志聰稱，小組至今已主動介入調查六宗案件，包括 「盜竊」、「與不良分子為伍」等案件。

民權觀察成員王浩賢指出，警隊若制訂驗毒和資產等審查是好事，尤其是高級警務人員有可能接觸到行動細節以至策劃行動，若品行有問題或會影響其判斷。過往警隊不單在處理遊行示威上為人詬病，處理案件如毒品案也曾出現妨礙司法公正等情況，警隊須加強對警員的訓練，避免警員以權謀私、濫用權力。