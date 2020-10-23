5,800罷工醫護　統一回覆「非缺勤」

【本報訊】武漢肺炎今年初在本港爆發，醫管局員工陣線2月發動罷工要求政府全面封關，醫管局本月9日起向該會會員發出電郵，要求會員就2月參與罷工提供原因或解釋，昨日為回覆最後限期。醫管局員工陣線昨日到醫管局總部遞信，表示收集到逾5,800名會員的回覆，他們已按工會電郵範本向醫管局作一致回應，並授權該會處理一切罷工相關事宜。

多個工會高叫「抗爭到底」

醫管局員工陣線主席余慧明連同多個工會成員到醫管局總部遞信，醫院管理局職工總會、香港言語治療師總工會和社總等多個工會代表亦有到場支持，他們高叫「拒絕分化 抗爭到底」及「團結一致 對抗打壓」口號。

余慧明表示，年初參與罷工的會員約有8,500名會員，截至昨日下午2時，工會收集到逾5,800名會員回覆，各人已按工會電郵範本向醫管局作一致回應，並授權該會處理一切罷工相關事宜，另外不排除部份會員自行回覆或已離職需透過信件回覆。她強調工會必定會與所有會員團結一致，並要求局方停止一切打壓工會和清算員工的行為，與工會展開集體談判，平等對話。

有會員投訴，有上司要求以年假取代罷工的「缺勤」，余慧明重申，2月發起的罷工經特別會員大會通過，法律上具正當性，絕非醫管局所形容的缺勤，工會當時亦有紀錄出席罷工的員工資料給局方作參考，以確保所有參與罷工行動的員工獲保障，醫管局應掌握參與罷工員工名單，毋須做「小動作」分化會員。據工會所知，這些個案最後都暫沒有轉為年假。

醫管局回應稱，局方日前就部份員工本年2月初缺勤的事宜向有關員工發信，請他們確認信內的缺勤日期是否正確及向他們了解缺勤的原因，局方目前正在整理有關回覆，暫時未就回覆數目、員工所提供的缺勤理由及日後可能進行的跟進程序作結論。醫管局會按照法律意見及相關人事條例，以合情、合理、合法的方式公平處理，並會透過不同平台繼續與員工溝通。