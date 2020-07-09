國泰大裁員︱逼簽「加辣」新合約 工會談判無果 籲會員下周一開緊急大會

國泰航空大裁員5,300名本地員工，包括近2,000名空中服務員，暫時保住飯碗的機組人員必須於下月4日前簽署廉價新合約，否則終止聘用。國泰空中服務員工會昨（23日）與資方談判無果，工會下周一（26日）將召開緊急會員大會，收集會員意見商討進一步行動。

昨日報道：國泰大裁員｜國泰稱各職級已有足夠機組人員簽新約 員工轟靠嚇疑想逼走資深人員

昨日報道：國泰大裁員｜勞資談判5小時沒有結果 工會提4大訴求爭取延後簽約限期

國泰空中服務員工會昨與管理層開會，提出4項訴求，包括把新合約條款由永久轉為短期、延後簽約死線期限、為不願簽約員工提供自願離職計劃，以及向所有員工提供短期金錢援助等，但資方無一承諾，更發電郵威脅稱，各職級已有足夠機組人員簽署新合約，足夠維持明年的航班運作，亦表明不會就新合約與工會談判，並警告下月4日死線前未簽署新合約，則會終止聘用。

緊急會員大會收集會員對進一步行動意見

資方態度強硬，拒絕讓步。工會決定下周一召開緊急會員大會，指公司裁退近2,000名空服員外，亦要求同事簽署新合約，嚴重影響員工的收入及福利，故呼籲會員出席會議，除了交代近日與管理層會面內容，也會詳細解釋新合約條款。據悉，屆時亦會收集會員對進一步行動的意見。

國泰航空本周三（21日）公佈重組方案，大規模裁減5,300名本地員工，當中近2,000人是機艙服務員，而暫時保住飯碗的機組人員則須重新簽約，接受多項「加辣」條款，包括底薪「封頂」及削減年假及門診保障等。資方要求員工必須於下月4日前簽署新合約，否則會終止聘用。

港龍遣散條款限制員工言論自由

此外，據了解，港龍航空遣散方案中，有條款規定簽署者必須同意，日後不會直接或間接地作任何有損國泰航空，和旗下公司聲譽之事，包括令公司管理層和員工名聲受損，變相要求員工離職後仍要維護公司形象，喪失言論自由。

職工盟主席吳敏兒指，有關條款常見於大型企業的裁員招數，猶如「緊箍咒」向員工施壓，使他們不敢公開在職期間的不公平待遇，條款特別針對工會代表。她指，國泰近日處於輿論和新聞風眼，「形象都崩壞哂」，欲以財困作裁員理由「帶風向」，淡化負面印象。她指，雖然條款常見，但過去甚少有公司嚴格執行和追究，唯一憂慮是次國泰大裁員涉數千人，不排除會殺一儆百，向敢言員工開刀。

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