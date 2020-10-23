【疫情反覆】

【本報訊】本港武肺疫潮近日以輸入個案為主，昨新增四宗確診，其中一名患者居於南丫島大灣南，懷疑被較早前一名由俄羅斯返港的同住確診者傳染。俄羅斯疫情惡化，港府早前已宣佈將俄羅斯列為高風險地區，收緊由俄羅斯返港的檢疫限制，但措施延遲至本月26日才正式生效。今次新個案顯示政府的入境防疫措施又有漏洞，導致病毒傳播。

衞生防護中心昨公佈，本港新增四宗確診，當中有一宗本地感染個案，是第5283號29歲男子，居於南丫島大灣南，與早前的一宗輸入個案有流行病學關連。

增三宗輸入個案 均無病徵

翻查過去14日確診者資料，10月19日確診的第5252號52歲男子，也是居於南丫島大灣南，由俄羅斯返港，沒有病徵，屬輸入個案。估計他返港後在大灣南住所家居檢疫期間病發。與他同住的第5283號患者為密切接觸者，送往檢疫後亦病發，據悉，二人為父子關係。

政府本月16日已公佈，將俄羅斯及法國列為高風險地區，所有來自該兩國的旅客，須出示起飛前72小時內的陰性檢測報告，抵港後須入住酒店隔離14日，不可家居檢疫。但新措施明日才正式生效。第5252號個案入境時新措施未生效，入境後仍可家居隔離，顯示政府措施慢幾拍，導致有傳播出現。

資料顯示，俄羅斯武漢肺炎疫情嚴重，總確診人數逾144萬人，死亡人數逾24,900人。

其餘三宗確診屬於輸入個案，第5282號74歲男子從巴基斯坦抵港，入住荃灣帝盛酒店。第5284號40歲男子從美國抵港。第5285號17歲女子從印度抵港，入住尖沙嘴最佳盛品酒店。三人均無病徵。

東涌婦與樂手同日往東薈城

另外，衞生防護中心公佈資料，前天公佈的第5281號東涌38歲女子，與第5205號患者、香港管弦樂團低音單簧管樂手艾爾高，均於10月11日在東薈城停留，女患者又曾在10月17日到屯門青公路金安大廈商場。

港確診個案累計5,285宗，包括一宗疑似個案。現時仍有117名確診者留醫，其中13人危殆，三人情況嚴重。