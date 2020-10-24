羅致光否認政府擬煞停2元乘車優惠 惟認落實時間「冇咁清楚」

港府年初提出將長者2元乘車優惠的合資格年齡，由65歲降至60歲，但有傳行政會議內有人認為計劃欠缺經濟效益，港府或要煞停。勞工及福利局局長羅致光表示，政府已大致完成研究報告，現正分析資料，強調政府沒有說過會煞停放寬乘車優惠，目標仍是於下一個財政年度落實，但承認落實時間「冇咁清楚」。

勞工及福利局局長羅致光出席港台節目時表示，局方已大致完成研究報告，目前正分析資料，又指涉及的範圍廣闊，包括2元乘車優惠的受惠範圍，以及是否納入紅色小巴等。他指，本港面對人口高齡化問題，長遠65歲人口不斷增加，再過20年亦已加倍；制度用2元作為長者車資，當營運商加價，津貼比例亦會越來越高，長遠亦要分析。

對於撤回計劃的消息引發跨黨派議員不滿，他稱，現時優惠計劃實質上無任何改變，局方仍繼續進行分析工作，因此他近日無公開澄清。他又說，根據報道，「睇返佢哋講嘅嘢，正確啲去描述係『有啲人好不滿一啲人認為嗰啲嘢（放寬乘車優惠）要煞停』，政府從來冇講過呢樣嘢」，強調目標仍是於2021/22財政年度落實，但承認現時落實時間「冇咁清楚」。

政府當初指，放寬2元乘車優惠受惠年齡的額外開支為17億。羅致光表示，顧問的初步報告提出了一個估算幅度，他考慮政策時用了中間數，但指從預算角度會「預鬆啲」，一定超過17億，以免超出預算後要再申請撥款，實際數字會在適當時再公佈。

他稱，今天的情況與1月14日公佈十大民生項目時的情況有很大分別，即使當時知道有疫情，亦無辦法相信全球疫情會發展至此，政府1月時亦沒有計劃花3,000億應對疫情，但再次強調政府從來沒有表示不會做，只是要完成檢討工作，提交資料讓行會分析，惟會有甚麼決定就未有清楚時間表。

羅致光又提到，政府初步傾向用個人八達通取代長者八達通，減低可能出現的濫用，和掌握長者的使用情況，長遠亦會考慮是否用八達通取代社會福利署發放的長者卡。有聽眾致電節目時要求政府考慮向殘疾人士照顧者提供乘車優惠，羅致光指，政府檢討期間有深入探討，認為發出照顧者證明的複雜程度，相比證明長者65歲高很多，政府暫未想到方法去處理。

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