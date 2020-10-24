榴槤核販運8公斤可卡因案 涉用手推車載貨男提堂告串謀販毒准保釋

警方早前發現有人涉嫌利用約1,600顆挖空榴槤核，販運市值逾830萬元的毒品可卡因，拘控一名無業男子販毒罪。案件再有人被捕，涉嫌推涉案手推車的運輸工被控一項串謀販毒罪，今早押解到沙田法院提堂。有別於同案男子，運輸工獲准保釋候訊，以待控方作進一步調查。

被告余鎮邦（21歲）被控今年7月21日在沙田田心村外富田里，與韋有為（23歲）串謀販運危險藥物。庭上透露，涉案可卡因重量逾8公斤。控方申請押後答辯，等待警方進一步調查。署理主任裁判官溫紹明批准被告以5萬元保釋候訊，其間不得離港，每星期向警署報到兩次。案件押後至12月21日再訊。

資料顯示，涉及可卡因及海洛英等毒品的販毒案件，法院有嚴厲的判刑指引，僅僅販運10克以下並經審訊後罪成的被告，量刑起點已達監禁2至5年；超過1.2公斤已可判囚20至23年。至於本案的大約8公斤毒品，則有機會判囚26至30年。

【案件編號：STCC3452/20】

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