葛珮帆周浩鼎謀染指終院法官任命

【本報訊】建制派揚言要整頓司法、教育和社福「三座大山」，除發動市民投訴司法人員外，法官任命亦成其攻擊目標。民建聯葛珮帆和周浩鼎昨去信立法會司法及法律事務委員會，要求討論終審法院法官的任命事宜。公民黨主席、資深大律師梁家傑怒斥，司法人員推薦委員會未公佈人選，民建聯卻要求在立法會討論，打壓司法的目的昭然若揭。

葛珮帆和周浩鼎昨去信立法會司法及法律事務委員會同為民建聯的委員會主席張國鈞，引述有報道指，一名上訴庭法官獲推薦接替因張舉能升任終審法院首席法官而出現的終院法官空缺，他們認為有關委任非常重要，建議當局考慮於張舉能接任首席法官的職位後才再作任命，同時要求立法會司法及法律事務委員會討論，將事項盡快加入議程。

梁家傑轟越俎代庖

資深大律師梁家傑炮轟葛珮帆和周浩鼎的做法不合理，指張舉能在明年1月11日接任終院首席法官，屆時終審常任法官一職就會出現空缺，兩人建議在張舉能上任後才討論接替人選，將會任由重要的法官職位懸空，梁批評葛、周的建議「無邏輯、非理性、有政治目的」，又質疑建制派借法官任命問題打壓司法。他又指現時司法人員推薦委員會和政府均未公佈接任人選，葛珮帆和周浩鼎就急於要求立法會司法事務委員會討論，「乘機搵個平台大吵大鬧、咁係越俎代庖」，達到整頓「司法大山」政治目的。

司法機構回覆時重申，根據《基本法》第90條，終院法官和高等法院首席法官的任命，須由行政長官徵得立法會同意，並報全國人民代表大會常務委員會備案，所有法官，包括終院常任法官任命均根據機制作出，在適當時候公佈。