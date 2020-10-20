專訪攬炒巴︱26歲測量師連登破局 劉祖迪：推前2047年亂局創造扭轉機會

「我要攬炒」，一個自連登討論區冒起、間接影響反送中運動走勢的名字，真實身份終由本人月初親自揭曉，原來是今年26歲、在香港土生土長的測量師劉祖迪（Finn）。被網民暱稱為「攬炒巴」的他接受《蘋果》視像專訪，認為「攬炒」不過是將2047年亂局推前幾十年，現時僅「炒」了六至七成，趁香港尚有討價還價籌碼，提供扭轉局勢的機會使政權妥協，同時希望聯繫海內外港人，最終達成破而後立的目標。

自去年於連登討論區成名起，外界一直猜測「我要攬炒」身份。有人指他熟悉政制及公文，認為他可能是資深公務員；亦有人猜測他主力國際聯繫，真身或是某政黨職員或政治人物。直到日前Finn在社交平台開設專頁公開真身及樣貌，所有人始猛然驚覺，原來攬炒巴如此年輕。

「其實就快27（歲）喇今年，而家26啦。」身處英國的Finn，日前通過網絡視像接受本報訪問，穿起一身筆挺西裝，配搭一個麥克杯盛載的熱飲，端坐辦公桌前，的確有幾分政治領袖的味道。但他一開口自我介紹，劈頭就重申自己不屬於任何政黨，又首度交代自己的背景，「其實我喺香港土生土長，出身於草根家庭，喺香港讀大學嘅，甚至喺香港做咗兩年幾三年嘢，先至去外國闖蕩」，強調沒有持任何外國護照。

與同齡的香港年輕人一樣，Finn的政治啟蒙始於2012年反國教運動，2014年又以學生身份參與雨傘運動，在2016年立法會DQ事件後，對本土政治一度心灰意冷，「唔想再去理會呢啲新聞，嘗試去集中返所謂自己嘅事業」。

主修測量的他大學畢業後進入本地公司，成功考取測量師資格，但眼見建造業界漸漸向北方傾斜依賴中國，便萌生去意，先到新加坡生活及工作一年，其間獲英國公司邀請，於是又再跳槽踏足歐洲，同時銳意進修攻讀碩士。正當事業發展一帆風順，遙遠的家鄉偏偏醞釀着一場修例風暴，「曾經以為自己可以離地嘅，但係發覺原來良心驅使，我真係做唔到呢樣嘢」。

英國時間2019年6月9日下午，Finn參與了當地一場聲援香港反修例的集會，數千名在英港人展現團結，「我就喺度思考緊，到底身處海外香港人，其實咁多人，個力量非常之大。作為一個普通人，普通香港人，我哋係咪可以做多啲呢？」

他回到家後忽發奇想，在連登討論區發帖「招兵買馬」，希望召集一班志同道合人士去做一些事，第一件湧上心頭的就是以保皇黨議員涉違《國際人權法》為由，撰寫信件向外國政府陳情，取消各人的外國公民資格，希望以此迫使他們轉軚反對修例。而他的用戶名稱「我要攬炒」，亦是當時即席創作，完全沒想到以後會成為一個「論述」，惹來政權炮轟，「假如我當時冇改呢個名，冇提出攬炒，咁會係咩嘅情況呢？成個時代革命係會點樣發展呢？有陣時會咁樣諗。」

Finn指出，最初的「攬炒」十分短線，「將保皇黨留喺大灣區已經係攬炒」，但經過與一班來自五湖四海團隊及網友的交流，從寫陳情信到於外媒投稿，由海外登報以至邀請專家議員到港監選，慢慢將「攬炒」深化成一種以小勝大、用經濟打擊「破而後立」的策略，「其實係逐步逐步咁樣去鋪排嘅，所以我覺得好少何會話去諗到底係邊一個行動最有效，反而係不斷咁build up」。在他們去年8、9月構思的藍圖中，預計最快都要2至3年時間，美國才會取消《香港關係法》，但在邊做邊試加上運氣使然，「冇諗過樣樣嘢，同埋街頭抗爭，各方嘅努力啊，最後再加埋中共嘅失控，會令到呢件事喺一年之內已經發生咗」。

「點解要攬炒？ 點解要破壞？ 香港已經爛晒，我哋乜都輸晒。」今年6月經民聯梁美芬推出《點解要攬炒》一曲，點出親建制陣營對「攬炒」是破壞及損害香港利益的觀點。

但Finn認為，「攬炒」是一個注定在2047年前後會發生在香港的結果，若那時候始醒覺要改變、要掙扎或已太遲，「到時其實香港所謂嘅利用價值，可能已經俾人榨乾榨盡，可能已經係俾上海、深圳、其他地方完全取代都唔定，香港甚至係連攬炒或者討價還價嘅籌碼嘅機會都冇」，他及一眾香港人，只不過是將日後由部份末代香港人獨力承擔的事推前幾十年，變成由幾代香港人一齊去共同承擔，甚至可以說是扭轉局面的唯一機會，「而家香港仍然有國際地位，我哋佔咗中國海外直接投資四成咁多，香港對於中共重要性係非常之大。我哋一路有個錯誤諗法就係，香港係靠中國或者中共先至有生存空間，其實唔係囉，大家一直以嚟係叫做公平嘅交易。」

不過美國宣佈取消香港特殊待遇地位，加上武漢肺炎疫情夾擊，香港經濟前景黯淡已是不爭事實，有人認為攬炒目標已達，是時候「收手」。Finn指，至少要達至「五大訴求」才是港人會接受的「收手」價碼，而現時「攬炒」不過是六至七成，「剩低嗰兩三成其實就係睇吓政府到底佢嘅庫房，同埋中央、中共對於政府嘅支持度有幾深」。他認為只有香港變成中共的負擔，各國封殺華為、TikTok等國企或偽國企經濟體，政權才有望妥協。

身為「攬炒」的發起人，Finn及團隊提倡以「Phoenixism」作英文繙譯，寓意香港可如鳳凰般浴火重生，惟事實是今年以來不論黃藍，大批港人帶同大筆資金逃離香港到海外定居，變相帶走香港日後「重生」的資本。對此憂慮他另有看法，認為這種走資本來就是政府會害怕的舉動，可以直接衝擊稅收及庫房，「去到一個地步佢哋始終係會覺得流血不止，要做一啲妥協都唔定」。同時離開不代表永別，身處海外者應替不可暢所欲言的人發聲，待時機成熟時再回到故鄉，「係會歷經好長嘅黑暗時期。」

在「港版國安法」之下，街頭抗爭越來越困難，身處外地的Finn坦言無法對本土抗爭「指手劃腳」提出任何意見，「需要大家一齊去思考可以點樣去行落去」。他目前專注國際線，嘗試聯絡不同光譜人士聽取意見制訂藍圖，長遠按國際形勢如美國大選後制訂各項緩急輕重的目標。

「我明白近排好多新聞或者好多消息令人好灰心沮喪，但係始終我哋冇可能奢望去用一年時間，逆轉過去幾十年我哋行過冤枉路，或者香港人犯過嘅過錯。我哋冇必要懷憂喪志，要繼續堅持行依條路。」

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