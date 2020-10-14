武漢肺炎︱機組人員俄國返港確診 29歲兒子代消毒家居疑保護裝備不足「中招」

市民接觸確診患者物品要小心，隨時有中招危機。一名52歲任職機組人員的男子，本月初由俄羅斯返港，在南丫島接受家居檢疫期間發病，曾與他有接觸的29歲兒子其後也受感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，病人兒子為父親傳遞物資，或回家大清潔期間中招，呼籲接觸患者物品要謹慎，做足防控制措施。

與另一家屬返大灣南寓所大清洗 兒子中招

首先確診的52歲男子居於南丫島大灣南，為第5252宗個案，本月8日由俄羅斯抵港，當時沒有症狀，之後於19日確診。

患者返港家居隔離期間，同住的29歲兒子已搬居所，但每星期會返屋企3至4次，為父親供應日用品等物資。兒子又曾與另一位家屬返大灣南寓所大清洗，其後兩人亦被送往檢疫中心，兒子確診，為第5283號個案。

與確診父未有接觸 大清洗期間僅戴口罩

張竹君相信兒子經父親受感染，但暫未知是交接物品或清洗家居時，透過接觸病人物件或受污染環境而中招。據她了解，兒子為父親提供物品時，兩人未有大接觸，但清洗家居期間，兒子僅戴口罩，未有穿上完整的防護裝備。

張呼籲市民為確診患者清潔時，要戴好口罩，並使用稀釋漂白水清洗地方。不少文獻都指武漢肺炎病毒會逗留在空氣一段時間，故以往當酒店出現確診個案，當局都會很緊張負責清潔的人，認為有關工作「有少少高危」。也曾有清潔工雖沒直接接觸確診患者，但因清潔他們曾用過的廁所而中招。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，市民接觸家居檢疫人士期間，應先假設當事人可能已中招，故應避免雙方有直接接觸，建議交收日用品過程，最好只放門口，然後盡快離開，例如「放喺門外地下或掛係鐵閘就走」，可之後透過手機視像或電話溝通，減低交叉感染風險。

曾祈殷又表示，不建議自行到家居檢疫人士或確診者住所進行清潔，可找專業人士進行。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！