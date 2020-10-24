法律與公平問題（梁家傑）

安排香港選民在內地投票，茲事體大，起碼牽涉三條現行香港法例。

其一，根據香港法例第542章《立法會條例》第24條，「通常在香港居住」是登記選民的基本資格。何謂「通常」，無計分制，香港入境處網頁「居留權及有關用詞的定義」指出，一個人是否不再通常居港，視乎其不在港的原因、期間、次數，在港有無慣常住所，是否受僱於以香港為基地的公司，配偶和未成年子女所在地。總之，須綜合考慮個案情況及法庭判例。

即使有選民的資格可疑，但是否「有合理理由信納」其不再「通常在香港居住」，決定權在選舉主任手上。經歷過去幾年連串DQ事件，選舉主任的公信力已蕩然無存，現在特區政府千方百計推行港人內地投票，好難想像選舉主任會忽然恢復公務員的政治中立。

推行港人內地投票，類似一屋多姓的種票誘因更大。有全國人大代表主張，居於內地的香港人利用最後的在港住址，甚至親友在港住址登記為選民。若是這樣，保皇黨可以集中在選情不利的選區種票，務求立法會選舉民主派35+目標失敗。2019年區議會選舉保皇黨慘敗，區議會選舉選區細小，勝負可以是幾十票之差，輕度種票已可改寫下次選舉結果。

其二，香港法例第554章《選舉（舞弊及非法行為）條例》規管選舉廣告、候選人開支等，禁止舞弊及非法行為，廉政公署負責調查和執法。這法例將如何修訂以適用於港人內地投票？候選人在內地的選舉行為若涉嫌種票、失實聲明、抹黑對手以干預選舉結果、收受不當捐贈、超額開支等，廉署可派員北上調查嗎？香港法例可授予廉署域外執法權嗎？實在成疑。

其三，香港法例第541D章《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》賦權選管會監督每次選舉的提名、公告、投票等程序，雖然法例條文無特別註明，但合理假設這些選舉是在香港境內進行，例如第2（A）條訂明適逢惡劣天氣警告的選舉延期安排，設立港人內地投票站後，法例是否要新加條文，處理一旦大灣區、上海或北京惡劣天氣的選舉延期安排？現行法例訂明總選舉事務主任與選舉主任的各項職責，是否適合全部授權香港駐內地經貿辦事處主任，抑或匪夷所思地香港的選舉主任們也有域外執法權？

堵塞疏導民意渠道 自掘墳墓

除了法律，還有公平問題。若然只安排或優先安排港人內地投票，而身在美國、英國、澳洲、加拿大、新加坡、泰國的港人未能同步享有越洋投票權，公平何在？香港駐廣東、上海經貿辦事處可變身為投票站，香港駐紐約、倫敦的經貿辦事處為何不可？此外，民主派候選人能否像保皇黨候選人般安全出入境，親身向內地港人拉票？在內地派發的選舉單張內容會否被政治審查，不得批評林鄭月娥和中聯辦？香港的傳媒和觀察員會否獲准在港人內地投票站監察？這些都是相當重要的選舉公平問題。

保皇黨選情嚴峻，特區政府煞停原定今年9月的立法會選舉，押後一年，誓要安排內地港人投票，司馬昭之心路人皆見，輸打贏要。投票，是人民表達意見的最和平方式，已失民心的特區政府連這個疏導民意的渠道都要堵塞，製造更深的社會撕裂，簡直是自掘墳墓。

梁家傑

公民黨主席