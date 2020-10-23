持LOTR入境不納「5+1」

【本報訊】透過BNO移民英國必須要留英五年，不少人討論如何「儲夠」五年時間。移民顧問「Goodbye HK Hello UK」版主Billy提醒，不少港人申請過渡性准許證Leave Outside The Rules（下稱LOTR）提前赴英，但LOTR屬臨時簽證，提早抵英的日子不會計算在日後BNO簽證定居時間，但如果申請人持有一般工作簽證，在BNO簽證正式接受申請前的居英日子，有機會獲納入計算。

申請BNO簽證後始計算

英國昨再公佈更多BNO「5+1」簽證的細節，所有合資格申請BNO的香港人，可於明年1月31日起申請BNO居留簽證。對於有不少港人以LOTR（Leave Outside the Rules）赴英，又可否計入BNO簽證定居英國的首五年內？「Goodbye HK Hello UK」版主Billy說，LOTR是英國政府的過渡性安排，屬臨時簽證，即使港人持LOTR入境英國，可以工作和讀書，但持LOTR留英的日子則不會計入BNO簽證的定居日子內，「BNO簽證都未開始，要出年1月31號（申請後）先開始計」。

Billy說，現時港人抵達英國後，可向關員提出申請LOTR，須出示個人身份證明、足夠在英國六個月生活的費用證明，如有受養人家屬同行，則要出示關係證明等，LOTR最長期限為六個月，毋須申請費用。英國政府指，BNO簽證申請人若持有一般工作簽證等（General work visa Tier 2），也可計入定居的五年內。Billy說，若持有英國合法居留簽證，在BNO簽證正式接受申請前的居英日子，有機會可轉入BNO簽證五年居留期，「唔使從頭計起」。