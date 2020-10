持LOTR入境不納「5+1」

【本報訊】透過BNO移民英國必須要留英五年,不少人討論如何「儲夠」五年時間。移民顧問「Goodbye HK Hello UK」版主Billy提醒,不少港人申請過渡性准許證Leave Outside The Rules(下稱LOTR)提前赴英,但LOTR屬臨時簽證,提早抵英的日子不會計算在日後BNO簽證定居時間,但如果申請人持有一般工作簽證,在BNO簽證正式接受申請前的居英日子,有機會獲納入計算。

申請BNO簽證後始計算

英國昨再公佈更多BNO「5+1」簽證的細節,所有合資格申請BNO的香港人,可於明年1月31日起申請BNO居留簽證。對於有不少港人以LOTR(Leave Outside the Rules)赴英,又可否計入BNO簽證定居英國的首五年內?「Goodbye HK Hello UK」版主Billy說,LOTR是英國政府的過渡性安排,屬臨時簽證,即使港人持LOTR入境英國,可以工作和讀書,但持LOTR留英的日子則不會計入BNO簽證的定居日子內,「BNO簽證都未開始,要出年1月31號(申請後)先開始計」。

Billy說,現時港人抵達英國後,可向關員提出申請LOTR,須出示個人身份證明、足夠在英國六個月生活的費用證明,如有受養人家屬同行,則要出示關係證明等,LOTR最長期限為六個月,毋須申請費用。英國政府指,BNO簽證申請人若持有一般工作簽證等(General work visa Tier 2),也可計入定居的五年內。Billy說,若持有英國合法居留簽證,在BNO簽證正式接受申請前的居英日子,有機會可轉入BNO簽證五年居留期,「唔使從頭計起」。