韓奪命流感針　衞署改口認有引入

【本報訊】韓國有30多人在接種流感疫苗後死亡，香港特區政府原聲稱香港無引入韓國疫苗，但在傳媒追問下，衞生署長陳漢儀昨才承認，在韓國涉事的其中一款法國賽諾菲（Sanofi）疫苗有在香港有註冊及使用。賽諾菲香港表示，香港使用的流感疫苗批次與韓國不同，9月至今亦未接獲不良反應報告。

稱批次不同

食物及衞生局局長陳肇始昨日下午到葵青地區康健中心接種流感疫苗後表示，因應市面流感疫苗供應緊張，當局已向藥廠額外增購10萬劑疫苗，下月中會到港，專供高危群組接種。對於韓國接種流感疫苗後死亡事件，她聲稱香港並無進口南韓製造的疫苗，所有本港的流感疫苗都經註冊，品質安全有保證。

在傳媒再度追問下，衞生署長陳漢儀才補充稱，韓國其中一款涉事的的法國疫苗，在本港有註冊及購買使用，但當局已向有關公司核對，香港的疫苗不涉及韓國出事的批次。

法國賽諾菲發言人表示，賽諾菲為本港四價流感疫苗的主要供應商之一，自今年9月開始為本港私家醫生、醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗。根據目前資料，供應本港使用的流感疫苗全部批次皆與韓國所使用的不同，至今亦未接獲任何不良反應報告。香港的流感疫苗所有批次，均通過歐盟官方藥品管制實驗室檢驗認證。而據韓國疾病預防控制中心稱，有關死亡個案與接種不同流感疫苗之間沒有直接關係，有關科學評估仍在進行中。

據外電報道，韓國接種流感疫苗後死亡事件涉及多間藥廠的產品，除幾間韓國藥廠外，還包括法國賽諾菲及英國葛蘭素史克的產品。