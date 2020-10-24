最近歷史博物館終於將佢嘅常設展覽「香港故事」關閉，進行翻新。好多人都因為驚翻新之後會面目全非，特意趁關閉之前，再睇一次。筆者冇呢個機會再睇，但係筆者諗返起小學嘅時候，老師帶我哋遊覽歷史博物館，認識返香港嘅歷史。後來，筆者修讀中國歷史，入面一定有提到香港、《基本法》同埋主權移交嘅問題。再諗起而家嘅局勢，對於香港故事，感慨良多。

法律行業對於筆者來講，都可以算係一種香港故事嘅體現。香港由於先天地理優勢，受到英國殖民地統治，英國將佢嘅制度同文化搬嚟香港，亦都搬埋佢嘅司法制度嚟香港。喺英國嘅統治下，二戰後嘅香港人口增加，經濟起飛，而由於亞洲經濟仍然係初步發展緊，香港就成為咗外國同埋亞洲以至中國嘅接入點。呢個時候，喺香港做律師真係好吃香。由樓宇買賣，成為好多合約嘅司法管轄權所在地，到喺香港上市，律師嘅生意係80、90年代伴隨着香港嘅經濟增長咗好多，佢哋亦都賺到好多桶金。

當時嘅律師係天之驕子，唔多人爭生意，因為根本就好少人入到呢一行。辛苦讀書，努力爬向上，然後簡簡單單幫客人處理買賣樓宇，遺產承辦，就可以成為人哋眼中嘅成功人士。律師行業同埋香港，成功嚟得容易。

隨着香港主權移交返去中國，法律行業亦都好積極搵大陸生意做。有錢點會唔搵呢？好似千禧年代開始，香港嘅經濟就逐漸靠住大陸，法律行業亦都唔例外。越來越多大陸客、大陸公司幫襯香港嘅法律業務，地理位置近，日常言語上又相通。

慢慢，香港嘅優勢隨住政治局勢嘅變化，對於中國嚟講，香港唔再係一隻識生金蛋、乖乖聽話嘅雞；對於外國嚟講，香港唔再係一個自由、開放、司法獨立嘅國際金融中心。法律行業就好似香港咁，係剩餘嘅時日下，盡量趁着大陸嘅水平仲係未趕得上香港之際，喺法治系統未完全崩塌之際，搏命為大陸服務，直到佢哋唔再需要自己為止。

香港百年嘅故事，說穿了，就係善用自己嘅優勢，喺唔同嘅人、派別、國家之中周旋；藉住英國殖民統治嘅歷史，位處中國領土嘅最南方，做住中間人嘅角色，律師幫手喺香港呢個算係中立嘅地方，為唔同國籍嘅人仲裁、訴訟就係最佳例子。但係無可避免嘅事實係，就係佢隸屬一個更高嘅主權，佢永遠都唔可以成為一個真正中立嘅中間人。但係香港呢個彈丸之地，做到咁樣，仲能夠苛求啲咩呢。

以上內容為作者個人意見

Blue bird@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸gossip呢行嘅八卦趣事。

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