協恩中學網上辦中一入學簡介會 校長冀學生懂自身在「家、國、社會」重要性

現在至11月正值直資中學招生高峰期，受疫情影響，普遍學校均採用網上形式進行講座。傳統直資名女校協恩中學今（24日）舉行網上中一入學簡介會，播放長個半小時的錄製片，不設即時提問環節，收看人數高峰期約630人。片段詳述課程、課外活動、收生程序等。校長梁少儀強調，協恩重視知識傳授與學術成果，她寄語家長，縱然期望女兒能學有所成，學校對「成功」的看法是「學生須找到學習、工作、生命的意義，成功時與人建立有意義的關係，懂得珍惜家人、尊重長輩同儕、扶持弱小，懂得知道自己在『家、國、社會』的重要性。」

記者 羅惠儀

協恩中一共有180個學額，須參與筆試，首輪面試將於11月28日舉行，悉數面見所有申請人，惟受疫情有機會改用網上形式進行。個人面見環節，老師將透過不同問題了解學生表達、理解、解難、運算、創意等能力。惟面試表現只佔取錄條件約30%，其他部份如學業成績 30%；課外活動表現 20%；操行與態度 20%。

受疫情影響，學生未必有音體藝等比賽成績，同樣可選擇參與該校另外「運動測試」及「音樂試演」部份。

該校的音樂、體藝比賽表現一直稱霸學界，至於「運動測試」及「音樂試演」這部份，簡介會內透露，學生若想表現運動能力，可揀選最「拿手」兩項技能測試；至於音樂方面「是否有演奏級」才可以選此項？校方透露「當然有考級不錯，可有指標性」，「有參與樂團演出」也會考慮，面試會演繹一首樂章及有視奏部份，最重要看學生對音樂的個人看法。影片提及該校女生每「五個有一個」是音樂演奏者，不過學校音樂課程冀人人也可享受學習音樂過程，與人合奏得到樂趣。

次輪面試料12月中至3月進行

至於次輪面試，助理校長周希怡預計在12中旬至3月進行，學生在家長陪同下，與校長、助理校長及資深老師面談，以了解個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等：「面談話題千變萬化，不單是我們向同學提問，同學亦可以主動，向校長、老師，發問自己有興趣知道的事情。」取錄結果將於明年3月下旬公佈，而候補生名單將於5月1日或以前寄出。若學生不獲取錄可選擇每年5月前報名各級插班生，「同學努力畀心機讀書，未來有好的學習表現，都可以再次申請入讀協恩。」

該校自2012年轉為直資，增加資源以聘用更多教師推行小組教學，以及六年師友計劃等。現時初中學費為35,955元，校長梁少儀指，為傳承學校創校以來照顧各階層女生的傳統，特別將學費收入三成撥作獎助學金：「學生不用受家庭環境限制，都可以入讀協恩中學。校董會設立五千至一萬元的生活津貼，令這些同學可申領交通、膳食、校服等津貼，並用來交國際考試費，支付收費活動，如外語、樂器班等。」

2021至2022年度中一入學申請詳情

●報名程序：

今（24日）起可登入學校網頁，開個人戶口以跟詮整個報名程序，填寫個人申請表，包括上呈小四、小五成績表，以及音體藝等最有代表性的三個獎項等；家長可另填Ａ、B表格，按學生能力，選擇參與學校「運動測試」及「音樂試演」

●親身到校：

家長須網上遞交報名表，再親身到學校繳交報名費及成績表等。

日期：10月27日至11月7日

●結果公佈：

明年3月下旬，而候補生名單將於5月1日或以前寄出；未獲取錄者，最遲5月3日收到落選通知

●首輪面試：

視乎疫情，校方將一星期前通知採用線上或面談進行，長約35分鐘至一小時。

日期：11月28日

內容：個人面見

●次輪面試：

日期：暫定12月中旬至明年3月

內容：在家長陪同下，與校長、助理校長及資深老師面談

（資料由學校提供）

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