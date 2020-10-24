內地黃牛主攻12Pro　港行貨不再吃香

【本報訊】蘋果公司新一代5G智能手機iPhone 12正式開賣，兩岸三地昨同步上市。大陸各地蘋果專店擠滿人潮，也吸引黃牛到場收機，其中以12 Pro藍色最吃香，上海黃牛加價1,500元人民幣（下同，約1,740港元）收購。但比起往年一轉手動輒獲利數千元，新iPhone「水位」有限。

加1,700元收太平洋藍

上午9時許，北京西單店，不少果迷到場取機，店外有不少黃牛加價收購iPhone 12和 12 Pro，其中12 Pro較受歡迎；廣州天環廣場店入口排長龍，10時開店後，市民一擁而入，入口處有黃牛「擺檔賣機」，也有人在現場收貨。「iPhone 12不要，不要啊！只收Pro，只收Pro！」上海的黃牛主攻12 Pro，因新機價格隨時變化，在專門店外收機的李哥不停接打電話：「普遍的行情是12 Pro 128GB加價400元（約460港元），256GB 加價800元（約920港元）。」

在深圳華強北開手機店的楊老闆表示，過去受追捧的香港行貨版本，不再受買家青睞，店內現時無港行現貨：「好賣是以前，一時一個價吧。」他表示，店內有現貨，以12 Pro 512GB（原價11,099元，約12,892港元）為例，昨傍晚5時賣價為1.2萬多元，「明天肯定比專賣店還要便宜，因為市場大把貨」。到晚上7時，深圳另一名手機店老闆向記者報價，12 Pro 512GB為12,500元（約14,500港元），又以太平洋藍色索價最高，要12,800元（約14,800港元）。

台灣方面，有人連日在電訊公司排頭位等買機，更有人提前六天排隊，電訊公司也推出優惠搶客，中華電信前100名果粉可獲優惠券，遠傳也推出前50名舊機換新折扣。與大陸一樣，台灣店昨只有預購取貨，不提供現場買機。