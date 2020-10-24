消防添裝置助拖喉　前線恐滑輪翻車

【本報訊】消防處最近向多間消防局分發滑輪裝置，幫助消防人員移動消防喉。但有消防員認為火場環境複雜，裝置可能卡住地面或雜物「翻車」，反而對前線構成危險。

消防處本月起陸續向多間消防局分發新滑輪裝置，供前線試用。該裝置為一條直徑約五吋的半圓膠管，供放置消防喉，下面加裝四個膠轆以助移動，並配備布帶固定消防喉。滑輪裝置原意是幫助消防人員移動消防喉，但有現役消防人員指火場環境複雜，裝置實用程度低，如在撲救回收場火災時，裝置有機會卡住現場的貨架和貨物，阻礙消防喉前進，甚至對前線人員構成危機。

火場環境複雜易卡住

剛於周日試用新裝置的香港消防救護控制組人員聯合工會副主席（消防）黃子恆表示，消防行動使用的消防喉有「吋半」和「二吋三個骨」，前者一人也可搬動，後者則一般需兩個人。滑輪有助移動消防喉時「慳力啲」，但礙於火場環境複雜多變，尤其是在大面積的火場，地面也可能凹凸不平，裝置一旦卡住地面，以至翻車，消防員反而要「顧多樣嘢」。

香港消防處職工總會副主席聶元風擔心，消防喉管一旦爆裂和斷開，「個裝置可能都唔知會飛去邊」，而「二吋三個骨」喉管一般在火場時接駁分水器後，多在固定位置使用，未必需經常拖動。

消防處則表示，工具由前線同事構思，目的是提升同事操作滅火喉的效率，屬消防處「新構思獎勵計劃」中的獲獎作品。處方進行了相關研究及市場調查，再經由「消防工具及標準裝載檢討委員會」的審批及改良，採購了60個由本地生產商製造的「拖喉輔助器」，供前線同事試用三個月；試用期結束後，會收集意見並作分析和整合，再決定是否採用。