【本報訊】兩名本身是「瘋狂巴士迷」的九巴站務助理，昨凌晨在三號風球下，在沙田水泉澳邨巴士總站涉嫌偷走一部雙層巴士「自駕遊」，兩人遊勻半個新界，全程80多公里。警方接報憑巴士的GPS定位系統追蹤到巴士去向，兩青年為逃避追捕一度左穿右插逆線狂飆，最後至大埔公路中文大學校園外被擒獲，涉四宗罪被捕，其中一人報稱受傷須送院。

被捕兩青年分別姓吳（19歲）及姓黃（20歲），懷疑他們是超級巴士迷，涉嫌擅取交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險共四宗罪被捕。據悉，兩人入職一年多，現職俗稱「維記」的九巴站務助理，負責繁忙時間在主要車站協助乘客，維持秩序。

無駕駛執照 曾逆線狂飆

消息稱，兩人沒駕駛執照，吳只有一張俗稱學牌的逾期臨時駕駛執照，懷疑兩人暫無法投考九巴車長，轉做車務部職員。九巴發言人稱會嚴肅處理事件，展開紀律調查，涉事的員工會被解僱。據知，過程中巴士曾超速行駛。

昨凌晨約2時，九巴職員巡視沙田水泉澳邨巴士總站時，發現一輛雙層巴士被偷走，搜尋無果下於兩小時後報警。

警方根據九巴提供GPS定位系統資料，鎖定被盜的九巴位置，其後在沙田大圍美林邨對開美田路發現涉事九巴，當時車頭電子屏顯示「員工接送車」。

據知，當時巴士上兩人見警方掩至加速逃避，一度越線狂飆致險象環生，巴士其後轉入大埔公路，並駛至大埔公路馬料水段中大校園對開處，突然扭右越過對面行車線煞停，停在兩條行車線之間。兩人並棄車逃進大學，狂奔100米由警員截停拘捕，其中一人報稱頸部受傷送院治理，巴士沒有損毀。

警方調查發現，兩人曾駕駛巴士在新界自駕遊，估計由水泉澳邨總站出發，沿途經上水、元朗、屯門、荃灣，呈祥道、大埔公路沙田嶺段，估計最後折返水泉澳邨還車，全程超過80公里。