六成人信教局釘牌有政治目的

【香港民研】

【本報訊】九龍塘宣道小學一名通識教師早前被教育局扣上「有計劃散播港獨」罪名「釘牌」。香港民意研究計劃的調查顯示，63%受訪者相信教局做法是有政治目的。教育界議員葉建源指，民調結果說明有63%人不相信港府說法，反映港府不能取信於民。

香港民研於本月19至22日成功訪問了逾1.1萬名市民，結果顯示63%人相信教局今次對教師「釘牌」是有政治目的，不相信的受訪者不足三成。以政治立場而言，97%自稱民主派支持者的受訪者，以及33%非民主派支持者相信「釘牌」是有政治目的。

葉建源認為，高達63%受訪者相信教育局今次「釘牌」有政治目，意思即時他們「唔相信政府」是按事實處理事件。

他指出，今次涉事教師遭釘牌則是非常嚴重的事，市民自然會思考該教師到底做錯了甚麼。

葉建源：教師無機會辯解明顯不公

葉續稱，今次被「釘牌」的教師並不負責授課，只是負責製作教案，至於教育局聲稱該教師花85%課堂時間講述香港民族黨和港獨更是誇大其詞，可是教育局對這些質疑至今沒有回應，而教育局處理今次釘牌時，從收到投訴至作出結論，也是由教育局官員負責，外界無從得知整個過程。他又指，被「釘牌」教師沒有機會出席聆訊辯解，教育局明顯對他不公，這些因素均令市民相信教育局今次的處事手法是帶有政治目的。