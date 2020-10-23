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【本報訊】英國政府日前公佈，擁有英國國民（海外）護照（BNO）資格的港人及家庭受養人最快六年可入籍英國。英國《衞報》引述官方預測，在極端情況下，未來五年將有高達逾100萬港人以BNO方式移民英國。中國外交部駐港公署批評英國一意孤行推進BNO政策，及英國駐港總領事「污衊」港版國安法，公署發言人表示強烈不滿，促英方停止偽善表演和政治操弄。

《衞報》引述英國內政部就BNO移民計劃下的經濟影響評估，指在極端的情況下，BNO移英計劃推出的首年，將有約50萬擁有BNO資格的港人，攜同受養人在首年赴英，未來五年會有超過100萬擁有BNO資格的港人赴英，以入籍英國。

但內政部認為，較有可能的估計是有約123,000至153,000擁有BNO資格的港人，會帶同其家庭受養人赴英，料計劃推出的五年，約有258,000至322,400位港人將移民英國。內政部預計，港人移民將會對英國經濟有正面影響，可為英國庫房帶來24億至29億英鎊稅收。

外交部不滿「污衊」國安法

外交部發言人趙立堅昨在記者會上重申，中方將考慮不承認BNO為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利，斥英國反覆炒作BNO問題，干預香港事務和中國內政。

外交部駐港公署發表千字新聞稿，促英方立即「糾正錯誤」，停止偽善表演和政治操弄，「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。發言人指，英國一意孤行推進BNO政策，及英國駐港總領事「污衊」港版國安法，公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，中英曾在香港回歸前就BNO問題互換備忘錄，英方在備忘錄明確承諾，不給予持有BNO的「香港中國公民」在英居留權，但英方為有關人員在英居留和入籍提供路徑，是公然違背自身承諾，「粗暴干涉中國內政和香港事務」，又斥英方「卻賊喊捉賊、栽贓抹黑」，歪曲《中英聯合聲明》和批評中國。

發言人強調，《中英聯合聲明》共八條正文和三個附件，「沒有一個字、一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，「英方所謂『對香港人許下的承諾』完全是一廂情願、無稽之談」。

新聞稿又反駁，英方污衊中方限制港人權利與自由，「但恰恰是英方自己在管治香港時期箝制香港居民的權利和自由」，在英國統治香港時，港人毫無民主人權可言，例如港督都是由政府委任、對集會遊行嚴苛限制等，反斥英國對這些「黑歷史」隻字不提，反而「香港同胞」享有的民主人權和自由，「是在回歸後才得以確立並得到保障的。」