【資方剝削】

【本報訊】國泰航空「棄港保國」大裁員，要求倖存員工簽署廉價新合約，死線設於下月4日，拒簽者會被終止合約。有空姐炮轟國泰旨在威嚇員工盡早簽新約，呼籲員工罷簽，發揮集體力量向公司施壓。國泰空中服務員工會昨日與管理層會面，提出四大訴求但無結果。工會對資方態度感失望，要求本月底前派出更高級人員會面。

國泰怒炒5,300本地員工，並宣佈「屠龍」停運港龍。勞工處至昨日接獲177宗有關國泰裁員僱傭權益的查詢。國泰昨日向空中服務員發出內部電郵，表明不會就新合約與工會談判，亦無能力更改合約條款，新合約屬永久性質。資方還聲言，各職級已有足夠機組人員簽署新合約，人手足以令2021年航班維持良好運作，鼓勵所有員工考慮現時環球經濟的現實情況，特別是航空業的環境，並再次提醒員工回覆公司的死線訂於下月4日，若不簽署會終止合約。

前線怒轟「高層就有得享富貴」

在國泰工作七年的空姐阿K（化名）形容合約條款改得太誇張，底薪減少15%，其他津貼及福利都大不如前，「仲要係永久合約，就算日後經濟好返，前線福利都唔會有改善；但另一面高層就只係減薪至2021。即係前線永遠同你共貧窮，但高層就有得享富貴」。她表明現階段不會簽新約，支持工會繼續向公司爭取合理待遇，如公司堅拒更改合約，很大機會拒簽。

她又批評，公司最新電郵內容旨在威嚇員工，完全感受不到有心留住他們，「難聽講句就係我擺明而家係畀份不平等條約你，你一係就簽，唔簽就走人，同埋其實我哋都夠人㗎喇，你唔簽都無咩所謂」。

國泰空中服務員工會昨午與管理層會面，就新合約提出四大訴求，包括把新合約條款由永久轉為短期，待航空業恢復常態後補償員工、延後簽約死線期限、為不願簽約員工提供自願離職計劃，以及向所有員工提供短期金錢援助等。雙方會面約五小時，工會主席王思敏會後表示會面無結果，國泰一方僅派出機艙服務部常務經理進行談判，對於所有訴求均稱需再請示上級。

她批評資方給予員工考慮簽約時間太短，且應為不願簽新約的員工提供自願離職計劃，賠償待遇應至少與裁員方案看齊，「唔希望服務公司咁多年嘅同事，係以一個被解僱嘅形式離開」。現時仍有部份員工未就裁員安排收到通知，工會將持續跟進。

對於國泰於電郵表明不會就新合約與工會談判，王思敏直斥資方態度令人失望，「呢個消息擺上內聯網，正正係我哋啱啱踏入會議室嘅時候，都未入去就話原來冇得傾」，認為公司做法不公道。

國泰聲稱人手足以令2021年航班維持良好運作，「呢個數得公司知，似乎想嚇大家你唔簽呀，其他人簽晒啦喎」。工會現時難以預計願簽新約的人數，但下周會再約見國泰管理層，要求對方派出更高層人員，爭取在本月28日前會面。