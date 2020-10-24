走入皇都戲院探索神秘一面 時光倒流70年

屹立北角近70年的皇都戲院，保育方案最快明年出爐。戲院最為人熟悉是全球獨一無二、在屋頂的「飛拱」桁架結構及英皇道入口上方的《蟬迷董卓》大型浮雕。不過，這幢一級歷史建築充滿神秘色彩，戲院內部仍有不少地方被圍封，靜待重見天日，《蘋果》記者深入戲院，尋找昔日的歷史文物，細味戲院的前世今生。

平日下午時分，英皇道車水馬龍，皇都戲院靜靜座落於馬路一旁。戲院1952年開幕，最初名為璇宮戲院，1959年才易名為皇都戲院。早於50年代港督葛量洪曾於戲院內欣賞英國著名男高音演唱，70年代僅17歲的歌后鄧麗君也曾於皇都表演。戲院至1997年結業，隨後被改裝成桌球室。

要入皇都戲院探秘，先要經過天龍桌球室的入口，拾級而上，一張又一張的「波枱」率先映入眼簾，空氣中亦瀰漫着因丟空多時而獨有的「罨味」。再往上走，時間彷彿回到50年代，戲院原有的水泥樓梯保存良好；再經過長長的走廊，戲院「超等位」入口雖然被石屎「封印」，但仍可見到當年劇院式的拱形入口痕迹，日後保育團隊會移除石屎，將「超等位」重見天日。

至於在「超等位」拱形入口對面的男、女洗手間仍「健在」，廁格雖然已荒廢、被雜物佔據，但它自戲院落成至今已存在；「男厠」指示牌的中文字由右邊讀起，屬舊式中文寫法，看似平平無奇的洗手間水牌，其實極具歷史價值。

戲院最具特色、最為人熟悉的是以混凝土興建、呈拋物線形的「飛拱」桁架結構，當踏上屋頂一刻，近距離看到「飛拱」的震撼感覺難以用言語形容。保育顧問認為「飛拱」是戲院最重要部份，雖然該處有石屎剝落，但預料復修後有機會讓行人走近及「打卡」。

與「飛拱」幾乎平排的位置，可見到有三扇窗，屬早年以簡約及功能為主的建築特色。皇都戲院項目顧問委員會成員、建築文物保護師吳韻怡稱，該三扇窗為「排煙窗」，過往較少人提及，「皇都年代已經有嘅設計，由59年到依家，係劇院式設計獨有嘅部份⋯⋯睇返以前啲圖則，一旦表演時有火警發生，嗰三隻窗喺用來排煙，會自動彈開。」

而窗後的空間為stage lantern，「一般劇場上面有啲空間，可能要吊啲道具，或者舞台燈光位置」。她指皇都是本港碩果僅存採用劇院設計的戲院，「排煙窗」更可反映當年的劇院設計，認為日後須保留這類特色。

戲院結業後曾被改建為桌球會，但吳韻怡稱，相信當年改建桌球會的建築師未有破壞戲院結構，只是在戲院中間位置加設假天花及地台，「依家只係用假天花間開咗，只要開返個假天花，相信會睇得返以前（戲院情況）。」

新世界發展早前以47.76億元投得皇都戲院業權，是歷來最大宗強拍項目，並承諾會保育及修復皇都。該集團已委聘三大英國及本地建築保育顧問為戲院制訂保育管理計劃，除了最重要的飛拱桁架屋頂及外牆浮雕會完整保留外，更計劃讓被桌球室遮蓋的戲院間隔重見天日。

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