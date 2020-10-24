葉劉續唱反調促煞停放寬2元乘車 搬出《基本法》稱要量入為出

勞工及福利局局長羅致光今日為政府擬煞停放寬2元乘車優惠計劃解畫，揚言目標仍然是下個財政年度落實。身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀則重申，考慮到現時香港的經濟環境和公共財政狀況，她支持當局煞停放寬計劃，又搬出《基本法》，指港府的財政預算案應量入為出。

羅致光今日接受電台訪問時重申，目標仍然是在2021/2022財政年度，落實放寬2元乘車計劃的合資格年齡，由現時65歲降低至60歲，只是落實時間「冇咁清楚」。

主張港府煞停放寬的葉劉淑儀，在羅致光出席電台節目後，透過社交網站發佈昨日拍攝的短片，強調她知道放寬計劃受市民歡迎，直言自己也正在享受2元乘車優惠，但鑑於現時香港的經濟環境和公共財政狀況，與今年1月特首林鄭月娥宣佈放寬計劃時不同，財政司司長也預計未來會有3000億元赤字和經常性赤字，是「香港未試過」的情況。

她續指，2元乘車優惠亦有濫用濫發、長車短搭等問題要先處理，否則強推放寬後，公帑只會變成用於補貼交通運輸公司，而不是幫助真正有需要的人，加上公共交通的車費會隨通脹上升，政府對交通運輸公司的補貼便會越補越多。除經濟和財政角度外，葉劉更搬出《基本法》第107條，即香港的財政預算以量入為出為原則，「力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」的規定，指財政司司長預計未來經濟增長只2.8%，但港府經常性開支已增加1成，此外一旦出現結構性赤字便「好有問題」。

不點名反駁梁美芬 葉劉指司法覆核「好難成功」

立法會不同陣營的黨派大都反對政府煞停放寬，本身為法律學者的經民聯梁美芬日前更揚言若政府不推出放寬，或會面對司法覆核。葉劉對此不以為然，不點名反駁梁美芬指，若就此提出司法覆核恐怕「好難成功」，因為有《基本法》相關規定，而且特首提出放寬只是一項建議，而未有時間表。

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