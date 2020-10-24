限聚令︱旅議會接過百本地團登記 姚思榮：業界最期望是與內地通關

本港昨開始放寬本地旅行團人數上限至30人，旅遊業議會主席黃進達今早在商台節目中表示，已有50多間旅行社、過百個行程向旅議會登記，本周六、日及一的公眾假期都有旅行團出發，但人數不算太多，認為收客需時，相信未來長周末會有較多人參加，部份旅行社每日都有出團，業界會視乎受歡迎程度再調整出團數目。

黃進達說，旅行團出發前要向旅議會簽署承諾書，而有關旅行團的登記會放到旅議會網頁供市民查詢，旅議會亦會安排一次病毒檢測給導遊及領隊，下周會公佈詳情。若果導遊自行做檢測，就必須在10月20日，即政府公佈放寬措施當日或之後做的有效檢測，才算合理時間，旅行社亦要保留資料讓旅議會檢查。

他指剛修訂防疫承諾書，容許步行導賞團以無線耳機沿途講解，不一定要在交通工具中進行，其間必須戴上口罩。

旅遊氣泡檢測費用貴 料初期旅遊出行少

對於港府與新加坡達成旅遊氣泡協議，黃進達指，若來回均要在上機前落地後做檢測，4次檢測費用不低，認為初時商務客到外地傾生意或探親的機會較大，一家大細的旅遊則預料較少，因整家人做檢測的費用不低。

旅遊界立法會議員姚思榮則形容落實旅遊氣泡的意義大，但實際幫助有限，檢測費用貴會減低誘因，形容業界最期望是與內地通關，現時與新加坡達成旅遊氣泡，可讓內地看到本港與其他國家都成功建立及實行，內地的「兄弟城市」可加快商討通關。他又指現時中港兩地通關的阻滯在於內地因本港疫情反覆而卻步。

姚思榮又說，業界的出入境旅遊業務已完全停止，因此推出本地遊，由以往行山等較單一的行程，變成更具綜合性的綠色旅遊，包含郊野公園和參觀文物古蹟等行程，包裝上行程會較豐富，飲食則較簡單。他指業界要時間了解放寬本地遊的運作，相信稍後可提供更多路線選擇，又認為計劃有助小規模的旅行社，令生意額提高一至兩成，估計對中大型旅行社的幫助較小，但整體對業界是「有好過無」。

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