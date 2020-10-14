武漢肺炎︱袁國勇倡酒客戴口罩用飲筒飲酒可准通宵營業 盛智文稱業界願接受

下周六是萬聖節，酒吧一向是市民的狂歡熱點，但現時酒吧只可提供堂食至凌晨12時。政府將於下周二再公佈會否放寬社交距離措施，包括酒吧開放時間。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，若酒吧客人用飲筒飲酒，避免除口罩，可放寬容許通宵營業 。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示 ，日前業界與食環署及袁國勇開會，業界接受袁的提議，期待政府盡快公佈放寬措施。蘭桂坊集團主席盛智文 表示，希望政府最少延長酒吧營業時間至凌晨3時。

「一啲好軟嘅飲筒可以伸入口罩」

袁國勇接受NOW新聞台訪問時表示，早前到蘭桂坊視察，發現大部份酒吧背景音樂大，客人除下口罩距離少於半呎談話，情況不理想；若規定客人不可除口罩及用飲筒飲酒，可放寬至通宵營業，「最簡單就係大家戴口罩、喝酒用一支飲筒，一啲好軟嘅飲筒可以伸入口罩。同業界傾過，估唔到業界都好接受。如果大家都戴口罩，大家用飲筒嘅話，酒吧通宵營業也沒問題。」

袁國勇又指，根據衞生署私家醫生監測系統，本港每日有2,000至3,000名病人求醫時，出現上呼吸道感染症狀；但9月至10月私家診所每日只交200多個樣本做武肺病毒檢測，檢測比例太低。

武肺病毒於攝氏20度環境可存活4周

他指，若市民做足所有措施，第四波不會出現，本港只會間中有一、兩個個案，最大問題是市民及醫生是否合作，「如果大家做足晒，唔一定有第四波。」他強調，武肺病毒於攝氏20度環境可存活4周，若現時疫情放緩時控制不好，冬季可能又要面臨全港停課，市面蕭條的情景。

業界料酒吧僅延長數小時

梁立仁表示，於本周一（19日）酒吧、卡拉OK及飲食業界與食環署官員及袁國勇開會，袁國勇也曾到酒吧視察；與會上業界接受袁的提議，即客人戴着口罩用飲筒飲酒，期望下周二政府會公佈放寬延長酒吧營業時間，而政府會否將袁的提議納入法例第599F章，也有待政府公佈。

梁指，政府官員一直以積極態度協助酒吧業界，業界也自發執行很多防疫措施，如設立網上健康申報表、客人透過QR Code申報個人健康狀況，以便政府有需要時可追蹤源頭。現時酒吧業界生意只有正常的20%，延長開放時間對生意有幫助。

早前報道：武漢肺炎︱酒吧業界盼同業自律同築「無毒空間」 說服港府放寬營業至2am

10.11報道：武漢肺炎︱袁國勇：倘放任酒吧食肆 今冬恐過萬確診逾千死

盛智文：酒吧應最少放寬延長營業至凌晨3時

有出席會議的蘭桂坊集團主席盛智文表示，初時聽到伸飲管入口罩內飲酒的提議，覺得很滑稽，但明白此方法可減少除下口罩，及預防病毒傳播；業界也盡做防疫措施來保障客人，希望實施此方法下，加上現時確診個案少，政府最少放寬酒吧營業時間至凌晨3時。

會上袁國勇指若每個人願意這樣做，袁會同意延長酒吧營業時間，相信政府會考慮袁的建議。

對於客人會否不習慣用飲管飲酒，盛智文表示，如果這方法是法例規定，大家也必須遵守，就像食肆只可4人一枱，會成為一種新常態。

盛智文表示，下周六是萬聖節，但在疫情下蘭桂坊會保持低調，因要遵守人群聚集措施，不能鼓勵太多客人於蘭桂坊聚集。

另有業界預料，即使政府下周放寬延長酒吧營業時間，只會先延長數小時；待再觀察疫情及酒吧營業情況，再決定是否可通宵營業。

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