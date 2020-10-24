12港人送中︱賢學思政街站籲港人持續關注 警察拉封鎖線兼發599G告票

12港人被扣留在深圳鹽田看守所至今逾2個月，迄今仍音訊全無。荃灣區議員陳劍琴、謝旻澤、離島區議員梁國豪聯同賢學思政今午（24日）在荃灣地往廣場擺街站，向途人派發印有12港人名字的透明卡片及義賣名信片，呼籲港人持續關注12港人「被送中」的情況，惟街站擺放期間，遭警方以違反限聚令為由，拉起橙帶封鎖及發告票。

現年19歲的賢學思政召集人王逸戰及幾位賢學思政成員，今午聯同3位區議員在荃灣地皇廣場地下擺設街站，擺放印有反修例運動期間的相片、寫滿港人對「12港人」的寄語的連儂牆、還有義賣明信片及向途人派發印有12港人名字的透明卡片，希望能喚醒更多人關注12港人「被送中」的情況。

王逸戰接受《蘋果》訪問時提到，希望能借街站喚醒更多港人關注12港人事件，認為自己有義務為他們發聲，同時不希望港人將這些不合理的事件習以為常，「我哋唔希望仲有香港人成為呢條船上面嘅第13個人，我哋連佢喺邊個位置都唔知，係生、係死都唔知。」

他希望港人能繼續關注「12港人」，並喚醒身邊人對他們的關注，相信有助推動內地當局容許12人移交回港接受本港的調查，強調「喺我哋有限嘅能力發揮最大的功用」。荃灣區議員陳劍琴亦有在街站呼籲途人繼續關注12港人，團結港人的力量、聲音向外界表達港人的訴求。

傍晚時分，警方到場指4人涉嫌違反香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，拉起橙帶封鎖街站一帶範圍，截查他們及發告票，包括離島區議員梁國豪。

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