【本報訊】iPhone 12及iPhone 12 Pro 昨於武肺疫情嚴峻下開售，外界於開售前早已吹淡風。先達昨午曾出現收機價「小陽春」，iPhone 12 Pro太平洋藍512GB收機價一度炒至12,800元，較原價高1,801元，惟iPhone 12 128GB僅微賺1元，晚上更是後勁不繼，12 Pro 太平洋藍512GB跌至不足1,000元水位，普通版更即日「炒燶」。市場料今日更多人會放售，令炒價再跌。

昨iPhone 12和iPhone 12 Pro正式開售，本報昨早到銅鑼灣希慎廣場蘋果專門店直擊開賣情況。疫情加上經濟低迷，專門店及商場未如往年劃出排隊位置，但仍有十多個買家在門外排隊，接近8點開賣時間，店外開始有多人聚集，包括等待取機及收機人士。

普通版即日炒燶蝕百元

市民蕭先生購買了iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色，售價9,299元，原打算作送禮之用，但店外成功以10,400元放售，即賺1,101元。另一位市民則以10,300元成功放售iPhone 12 Pro 256GB金色，賺1,001元。

有市民取機後隨即到炒機熱點旺角先達廣場放售，中午前，iPhone 12 Pro 太平洋藍 512GB收購價最高達12,800元，比原價10,999元高1,801元。先達手機店負責人劉志剛認為，iPhone 12 Pro價格高企主要原因是缺貨，故高價屬於「乾升」，當市場缺貨，收機一方會提高價格，但一旦貨源增加，價格便逐漸回落。至下午4時，回收價已逐漸下跌，iPhone 12更即日「炒燶」，賣家蝕逾100至150元，最受歡迎的iPhone 12 Pro藍色512GB僅剩800至1,000元水位。

手機店東主：難言樂觀

另一名手機店負責人預計，今日iPhone炒價將視乎放機數量，惟難言樂觀。事實上，iPhone近年炒風疲弱，由6s Plus「土豪金」至iPhone 12，炒家利潤由逾萬元跌至數百元，甚至損手離場。

新iPhone於中港台同步發售，本港炒風淡靜，兩岸卻出現久違的逼爆場面，512 GB版本的iPhone 12 Pro被內地炒家炒高至14,000元人民幣（約16,263港元），而蘋果內地官方價格則是11,099元人民幣（約12,892港元），香港官方價格則是11,899元，炒價比香港官方價格高4,300多元。

內地京東蘋果旗艦店上周開放預約iPhone 12，僅一天時間預約量就超過100萬部。其中iPhone 12的預約量最高，超過82萬人，可見用家對新機的期待，當中最受歡迎是藍色。

惟近日網上出現藍色版iPhone 12的真機照片，即遭網友狠批為「底褲藍」，指真機的藍色與官網上的圖片顏色差異較大。而iPhone 12炒價遠遜iPhone 12 Pro，僅加價200元。