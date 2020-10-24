旅遊氣泡︱料港星最快下月底至12月初可推 正試驗機場快速測試商熔斷機制

政府早前公佈與新加坡達成旅遊氣泡的原則性協議，重啟已跌入冰點的本港旅遊業。據悉，與新加坡建立的旅遊氣泡可能要11月底至12月初才能開始，現時政府正於機場進行有關快速測試的試驗，預期仍需兩至三周才有結果；其他協議如熔斷機制等則正與新加坡當局商討中。

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港府研機場設化驗所

政府上周公佈與新加坡政府，達到建立旅遊氣泡的原則性協議。為了便利市民出行及旅客抵港後檢測，政府正研究於機場設立化驗所，及以快速測試方法進行檢測，縮短檢測及等候結果的時間。據悉，政府正在機場試驗快速測試方法，預料需兩至三周才有效果；政府也需預留時間在機場建立實驗室、安排人手及做演習，相信港星旅遊氣泡可能要11月底至12月初才能開始。政府希望先以旅遊氣泡試驗機場進行快速測試的成效，若做法可行，可推展至所有外遊旅客。

政府之前指，港、星旅遊氣泡的旅客，必須提供出發前72小時內，進行的兩地互認病毒陰性測試結果，及須乘搭指定航班，該航班只會接載旅遊氣泡旅客。據悉，政府正與新加坡當局商討兩地互認的檢測標準、測試結果有效時限、測試方式，以及熔斷機制等。

政府早前指與11個國家商討旅遊氣泡，但至今只與新加坡達成協議。據知政府與其他國家商討旅遊氣泡時，需就每個國家每條航線遂一商討，以及相關國家的防疫政策，故需一定時間才能達成協議。

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