12港人送中︱鄭文傑劉康去信蓬佩奧 籲制裁深圳公安局長鹽田看守所所長等中國官員

流亡海外的鄭文傑及劉康繼早前聯名去信韓國外交部長，呼籲韓國暫停對香港及中國的引渡協議，二人再次聯名去信外國政要。12港人被送中近2月，鄭劉今日去信美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo），呼籲美國就12名香港抗爭者「被殘酷拘留」，制裁更多中國官員，包括深圳公安局局長劉國周、鹽田看守所所長丁團員。

美國國務院上周向國會提交首份《香港自治法》報告，共點名10位損害香港自治的官員，包括特首林鄭月娥和港區國安委秘書長陳國基等人，遭點名人士恐面臨更多制裁。鄭文傑及劉康的信中感謝美國早前制裁香港及中國官員，現時12名香港抗爭者「被殘酷拘留」在深圳鹽田看守所，請求美國制裁更多中國官員，包括深圳公安局局長劉國周、鹽田看守所所長丁團員、鹽田看守所副所長黃小明、鹽田看守所副所長謝德。他們指中國官員侵犯人權，要付出沉重代價。

早前報道：香港自治法｜美國國務院報告點名林鄭月娥等10人損自治 中國外交部威脅反制

提及鄭文傑去年被中國拘留 料12港人受類似折磨

信中又表示，12人被中國拘留期間，人權遭受侵害，包括被拒絕會見律師，被拒絕與外界聯絡；並提到鄭文傑去年亦因政見而被中國拘留，其間他受到嚴刑迫供、剝奪睡眠、上手扣、束縛、蒙眼，認為中國折磨12人的方式會包括以相似方式虐待及拷問。

昔日報道：

港版國安法︱鄭文傑劉康去信韓國外交部 籲暫停與香港中國引渡協議

西九站過關押大陸嚴刑拷問 國安逼前領館職員認英國策劃反送中

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