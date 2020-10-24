黃楚標：大灣區航空力爭港龍航權

【本報訊】國泰放棄港龍航空品牌，代表放棄港龍46條航線，由政府重新分配。對於在7月籌備本地民航大灣區航空的內地富豪黃楚標，港龍的沒落成為他大展拳腳的機會。他接受本報訪問時表示，將積極爭取被釋放的航權，希望政府加快審批程序，讓他招攬被裁的大量航空業人員。他強調大灣區航空以香港為基地，團隊亦是香港人，並對大灣區前景非常有信心。

黃楚標表示，日前看新聞才知國泰放棄港龍業務，他原以為只是作出重大重組，結果完全砍掉品牌，令他感到意外，「我冇諗國泰同港龍的重組會咁樣，但都理解這決定，香港只係個海島，疫情下對外斷絕往來，對航空業係非常困難，唔同國內航空業，內地已全面復蘇。」

但另一邊廂，他積極籌備本地民航公司，去年12月將旗下東海航空（香港） 有限公司改名為「香港紫荊航空有限公司」後，今年7月再易名為「大灣區航空有限公司」，並向民航處提交申請，近期招聘商務總經理等管理層人員。據悉，申請程序已完成近半，但很多細節如商業營運計劃、航線目的地、品牌商標、制服顏色等，都尚未有定案。

本報翻查知識產權署資料，見大灣區航空的商標註冊仍在進行中，而公司註冊資料顯示，大灣區航空董事名單包括其妻子黎慧群及疑似大舅李治民，被問及會否引入有份量的投資者，黃楚標僅回應指，未來將加大投資金額。

冀政府盡快審批

運輸及房屋局已表示，港龍停飛後國泰須交還航權，意味港龍46條航線的航權將重新分配，其中22條航線並沒有其他航空公司經營。國泰管理層表示，將由國泰及快運申請原有的港龍航權。黃楚標則表態，會積極爭奪航權，他承認港龍停飛，對他發展航空業是一個很好的機會。

大灣區航空預計明年首季或第二季啟航，首年會有5架飛機，至2025年將增至30架，他認為疫情遲早會過去，「可能緩慢啲，但我對中國和大灣區發展很有信心。」他承認大灣區航空只屬小規模公司，仍不能跟國泰相比，起用737較細客機，機票價格亦較平，但他不會定義為廉航，而是有服務質素的低成本航空公司。

黃楚標期望林鄭政府可盡快通過審批程序，讓他可招攬被裁的大量航空業人員。他強調「大灣區航空」會以香港為基地，招聘的團隊亦全是香港人，他大讚香港人勤力，又吃得苦，內地仍有很多機會讓港人發展，「香港人接觸國際嘅思維和見識，國內係比唔上，睇你肯唔肯用喺國內創一番事業，我相信向外國闖係一條出路，走向內地都係另一條出路」。

有「深圳李嘉誠」之稱的黃楚標，早期經營地產及酒店等業務，至2002年成立東海航空公司，2014年起營運客運航班。他於2008年在港成立香港數碼廣播有限公司（ DBC ），後以商業理由拒絕注資，令電台於2012年10月停播。黃楚標2015年捲入前特首曾蔭權貪污案，涉及於2012年以優惠條款，租出深圳東海花園予曾蔭權。