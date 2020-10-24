限聚令︱放寬本地團後首長周末 直擊14團友元朗一日遊 上落車量體溫無大合照

政府昨（23日）起宣佈本地旅行團人數可獲放寬至不多於30人，本周末陸續有旅行團出發。有旅行社今（24日）舉辦元朗一日遊旅行團，《蘋果》亦隨團出發。旅行團共有14名團友，在出發前領隊為各人量體溫，登上旅遊車前亦需以酒精搓手液清潔雙手。有團友表示，以往每個月都會參加本地旅行團，惟因疫情而被「禁足」，於宣佈放寬當日在報章看見此旅行團的宣傳，特意到旅行社報名參加。

政府日前宣佈放寬本地旅行團人數，連同工作人員在內不多於30人，登記組團的旅行社亦須簽署《本地遊防疫承諾書》。根據《本》條文，政府對旅客安排、行程安排、食肆等均有限制，包括要為旅客購買包含2019冠狀病毒病保障的本地旅遊保險、旅遊巴只可坐滿座位數量的50%等。

旅行團於今早9時許出發，團友先到米芝蓮點心店享用早餐，之後再到青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔、屏山文物徑及元朗大馬路遊覽。《蘋果》亦隨團視察，在出發前，領隊先逐一替團友量度體溫，登上旅遊車前，旅行社為團友提供酒精搓手液。香港旅遊業議會亦有派員前來檢查旅行社的抗疫措施是否足夠。

坐滿旅遊巴座位5成上限

旅遊巴原有45個座位，連同隨團傳媒、領隊及司機共有22人，剛好達到座位的5成上限。旅行社亦為團友準備口罩、消毒紙巾等防疫物資。

出發後，由於旅行團會途經多個景點，每次上落旅遊巴領隊均會為團友量度體溫及提供酒精搓手液。到達景點後，領隊亦須分組講解景點的歷史。團隊大合照環節亦會取消，轉為每組一張合照。

六旬夫婦疫情疫情下被「禁足」

本地團放寬首日即報名

六旬團友趙太與丈夫一起參團。她指，在政府宣佈放寬首日已在報章看見旅行團的宣傳，特意前往旅行社報名參加，「呢個有得去青馬大橋觀景台，我哋都無去過，咪去下囉！」。她指，兩口子以往一個月參加一次本地旅行團，因疫情關係被「禁足」，「有乜計啫，又無得去，又唔敢去咁多」。

任職醫護的陳小姐則經朋友介紹得知此旅行團便報名參加，希望振興香港經濟因此參加，「因為香港冇咗旅遊業，好多行業都好差」。她不擔心染疫風險，會勤搓手及在非飲食時間戴上口罩。陳亦指，政府亦可考慮放寬4人限聚令，「多少少去到6個，有啲家庭、仔女同爸爸媽媽都可以一齊出去」。

縱橫遊：料下月每日有一至兩個本地團出發

縱橫遊常務董事袁振寧指，是次旅行團早於今年6月開始籌備，惟7月初卻碰上二人限聚令而擱置至今。他表示，此旅行團獲政府的綠色旅遊補貼，每人團費只需98元，屬平價產品。縱橫遊下月開始亦會加推更多本地旅行團，「可能每日都有一兩個團出發」，當中包括flycation、staycation等行程，「自政府宣佈放寬限聚之後，報名同查詢人數都多咗好多」。

防疫準備方面，袁指並不擔心疫情，已依政府指引為團友購買旅遊保險，「每人個保障額有5,000蚊」。他續指，旅遊巴有40多座，但只有14個團友，「比一般旅遊巴嚟得更鬆動，所以防疫其實無問題」。

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