傅華伶料掌港大法學院

【本報訊】港大爆發副校風波以來，管理層招募工作困難重重，法律學院院長一職去年懸空至今。本報獲悉，法律學院署理院長傅華伶獲推薦成為唯一人選，如任命獲校委會通過即可「坐正」。傅華伶熟悉大陸刑法，曾公開質疑港版國安法條文不清晰，恐破壞一國兩制。該學院學生代表指，傅署任院長期間，願意聆聽和理解學生需要。

消息指，在港大任教逾20年的法律學院署理院長傅華伶，獲推薦成為法律學院院長唯一人選，有關任命仍待校委會通過。據了解，他已出席候選院長論壇與學生會面。港大學生會法律學會主席黃子誠以保密為由拒絕證實，僅稱傅華伶署任院長期間聆聽學生需要，願意與同學討論在法律學院地下設連儂牆一事，雖然他的法律觀點與部份同學未必相同，但對此表示尊重及理解。

曾批評國安法「雙輸」

傅華伶大陸出生、專研人權法，港版國安法今年7月1日實施，傅因熟悉大陸刑法多次接受傳媒訪問及就法例表態，被傳媒稱為「國安法達人」。傅華伶曾於香港律師會會議上，質疑法例對四項罪行的定義不清晰。

傅華伶亦曾接受報章專訪，認為港版國安法對中國、香港而言都是「雙輸」，又指令人質疑「一國兩制」是否已經走不通。不過傅華伶2003年曾稱《基本法》第23條草案經修改後能一定程度保障人權，與同為人權法專家的法律學院前院長陳文敏看法不一。兩人現時均為中國維權律師關注組顧問。

傅華伶1983年從西南政法大學畢業，其後負笈加拿大，1993年在約克大學奥斯古德霍爾法學院（Osgoode Hall Law School）取得法律博士學位。他2019年出任署理法律學院院長。

港大2018年10月曾鎖定大陸學者凌兵與澳洲學者Simon Bronitt為法律學院院長人選，當時有消息傳出，港大校委會主席李國章屬意由凌兵接任。外界隨後質疑凌兵並非出身自普通法地區，擔心他過於保守和傾向大陸，最終因遴選委員會未達共識而流選。