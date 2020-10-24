黎智英獲美學院頒信仰與自由獎

【本報訊】警方早前搜查蘋果日報大樓，拘捕創辦人黎智英（圖）及相關高層，肆意打壓新聞自由。致力宣揚自由社會的美國阿克頓學院（Acton Institute）宣佈，將於下星期三（28日）網上向黎智英頒發「信仰與自由獎（The Faith and Freedom Award）」，以表揚黎智英在信仰及自由方面的努力。

阿克頓學院於1990年成立，強調一個兼具自由與美德的社會，仰賴個人自由及宗教原則所維持。該學院不時會舉辦研討會及講座，亦會出版書籍、期刊及製作電影等宣揚自由理念。

戴卓爾夫人曾獲殊榮

阿克頓學院主席兼聯合創始人羅伯·西里科牧師（Rev. Robert Sirico）在蘋果日報大樓被警方搜查當日發表聲明，批評警方以國安法作幌子搜查及拘捕，並讚揚黎智英是一個有堅定信念的人，有信心他不會被威嚇到，並指黎早已預計將發生的事情，亦已準備為自由付出代價。

學院2000年成立「信仰與自由獎」，旨在表彰在公民、商業或宗教領域中有傑出表現的人士。過去獲獎者包括美國前最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）、二戰時期抵抗納粹政權的荷蘭女戰士Diet Eman、前英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。