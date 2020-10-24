教師認按摩少女：手指意外揳入衫

【本報訊】少女因毒品問題入住兒童院，疑遭院內年近六旬的已婚體育男教師非禮，男教師涉為她按摩時乘機摸她，趁她練倒立時摸臀。涉案教師昨就三項非禮罪自辯時承認曾兩度為少女按摩，但強調因少女稱腰痛不能上課才這樣做，只是有一剎那手指揳入少女上衣衫尾，才意外觸碰少女背部肌膚，及有機會隔着衣服碰到她的胸圍。

被告關志剛（57歲）被控去年1月至3月期間在屯門兒童及青少年院非禮女子X，裁判官林子勤裁定三罪表證成立。被告自辯稱於1989年代表香港手球隊到北京參加亞洲手球錦標賽，亦擁有急救、拯溺等資歷。

關已婚，育有一名13歲女兒，事發時在職訓局的院校任副校長，在兒童院教授體育課，亦需留意學員的紀律，惟他事發後不獲校方續約。

稱對方腰痛 或隔衣碰胸圍

被告承認兩度為X按摩，記得有天X原需上體育課，但表示因做運動令腰受傷，感到腰痛。他先用按摩球為X按摩腰，但未能尋找痛點，獲X首肯後再用手指按X腰及背。被告否認如X所指將手伸入X上衣，但承認為X找痛點時有一剎那手指揳入X上衣衫尾，他已即縮手，維時僅一至兩秒，強調是意外接觸X肌膚。至於X指他觸摸乳房，他承認有機會隔着衣服碰到X胸圍。

被告形容X原是聽話、愛發問的學員，但突然情緒低落，社工告訴他X沒服藥致情緒不穩。雖然有其他女學員稱膝痛，但因可用按摩球等方法處理，故他沒為她們按摩背部。

案件編號：WKCC2883/20