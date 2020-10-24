蘋果基金｜慈善機構轉贈二手傢俬 為基層家庭「傢」添曙光

非牟利慈善機構「曙光計劃」成立於2007年，一直回收二手傢俬，再轉贈基層家庭，為基層家庭加添曙光之餘，亦避免二手傢俬被送往堆填區，達致關懷弱勢社群，循環再用，惜物減廢之本。「曙光計劃」主席何峻維深信只要每人斱能實踐「少棄置，多珍惜」的生活態度，攜手一起為環境保護作出貢獻，就能建立一個可持續發展的綠色香港。

為基層家庭「傢」添曙光 提供支援

「曙光計劃」成立於2007年，是一個政府註冊認可的非牟利慈善機構，以推廣環保，善用資源，減少廢物為本。此外，該機構亦關注扶助貧困老弱，以透過轉贈及慈善活動，達致關懷弱勢社群；另一方面將物資有效地做到循環再用，惜物減廢。

「曙光計劃」表示一直以實際行動為基層人士提供支援，包括派發物資、傢俬轉贈等，至今共援助過千戶家庭，基層家庭，當中包括獨居長者、殘障人、失業人士、單親家庭等。

根據該機構資料顯示，傢俬轉贈受惠個案家庭超過1000戶。該機構平均每月收到過百宗求助個案，會恆常轉贈傢俬、家電。收到個案後該機構會到受惠者家庭進行家訪，深入了解他們的需要，因應不同的家中環境將合適的傢俬進行轉贈。該機構除了轉贈傢俬，還有恆常的物資派發或捐贈，會根據他們的不同需求派發物資，達到物以致用，真正幫助解決他們的困難。

少棄置 多珍惜

「曙光計劃」主席何峻維認為，「環保與我們的生活息息相關，我相信大家對於環境保護工作絕不感到陌生，但是我們是否真正明白甚麼是環保？又如何將綠色生活實踐在我們日常生活中？我們又是否願意為下一代著想，保護環境減少對環境破壞而少棄置仍可重用的傢俬、傢品？

我們經過垃圾收集站，不難發現有不少還很新淨，並能繼續使用的傢俱被棄置，可見我們未能好好善用資源，減少浪費。其實要實踐環保於生活，我們應從基本生活方式進行改變，改變都市消費模式，減少棄置，積極從源頭减廢做起。源頭减廢才是一個長遠而有效的方法去減少對環境作出的破壞，我們應著力避免製造大量垃圾，積極推動循環再用的理念—『少棄置，多珍惜』。

我深信只要大家每人斱能實踐『少棄置，多珍惜』的生活態度，與我們攜手一起為環境保護作出貢獻，就能建立一個可持續發展的綠色香港。」

曾獲蘋果基金撥款

「曙光計劃」曾向「蘋果日報慈善基金」申請2017年第三季「社福機構專戶」的活動計劃撥款並成功獲批，項目名為「傢‧添曙光」(Light Up)。

「傢‧添曙光」項目在2018年成功為50戶基層家庭提供傢俬轉贈服務，改善基層居住環境；透過個案轉介，將120件二手傢俬送到基層家庭；項目亦為30戶家庭回收120件傢俬，已在港、九、新界上門回收傢俬，為新界之基層家庭轉贈傢俬。

「曙光計劃」主席何峻維指出，「第一次接觸『蘋果基金』是2016年，申請基金幫助30戶弱勢家庭改善生活、轉贈傢俬電器服務，感謝有『蘋果基金』的支持，可以令更多家庭受惠解決家徒四壁問題，重整一個完整的家。看見『蘋果基金』過去幫助無數的貧困家庭，亦支援很多機構的社會服務工作，希望『蘋果基金』繼續幫助更多弱勢社群。」

捐贈防疫用品

「曙光計劃」亦在2020年2月疫情爆發初期，捐贈洗手液予「蘋果日報慈善基金」的癌症、眼疾、殮葬、緊急援助、復康用品及家居援助等受惠個案（暖流之友）家庭，帶出勤洗手的訊息。「曙光計劃」亦有為其他機構、學校及有需要人士捐贈防疫用品。

協助蘋果基金受惠個案

患有罕見癌症而導致行動不便的阿慧是「蘋果日報慈善基金」的醫療受惠個案（又稱暖流之友）之一，她每次外出覆診，都需要家人到區議員辦事處借用輪椅。服用標靶藥已耗盡她的積蓄，使她無力負擔購買輪椅。在2020年7月，經「蘋果日報慈善基金」轉介下，「曙光計劃」轉贈了輪椅給阿慧，並把轉椅直接送到家中，以方便她代步。阿慧收到輪椅後，非常高興，也不用家人每次外出覆診需到區議員辦事處借用輪椅。

另一位「蘋果日報慈善基金」遺屬受惠個案彭太，其已離世的丈夫原是家庭經濟支柱，她現獨力照顧一對年幼子女。彭太在2020年10月需搬遷新居，故經「蘋果日報慈善基金」轉介下，「曙光計劃」義不容辭協助彭太搬遷新居，助她一家走出陰霾，在新環境開展新生活。

繼續助人

何主席感言：「『曙光計劃』，一直以環保扶貧， 回收助人的理念，資源共享，在未來的日子，希望得到機構及社會人士，鼎力支持，一起幫助更多弱勢社群。」

-----------------------------

曙光計劃

機構電話： 22475988

手提電話： 66269688

傳真： 23078418

地址： 新界屯門新平街2號屯門工業中心D座6樓2室

網頁： www.chukongplan.org.hk

電郵： info@chukongplan.org.hk

Facebook：www.facebook.com/chukongplan