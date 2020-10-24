中梵續協議 陳日君：睇唔清教宗

【本報訊】梵蒂崗不顧國際社會訾議，與屠夫政權續簽主教任命協議。眼見中國信徒將被中共吞噬，偌大的教會只他一人團團轉力挽狂瀾，天主教香港榮休主教陳日君樞機（圖）這些年以一敵百，中英意三語與教廷高層隔空對罵，看的人眼累，卻未必有人明白他的心更累。

中梵宣佈續簽主教任命協議當日，老人家口硬心軟，一邊說事情荒謬，不屑多談；記者登門，又不忍心拒見，在中國教會問題上「死唔斷氣」的陳日君，像一台不會熄掉的發電機，越級挑戰國務卿帕羅林，單挑樞機團團長，心直肚直以為兄弟之間沒有事不可三口六面說清楚，連世俗人都看得出參與爭坳的人不是求真理，只是為私利；陳日君卻有時明白，有時懵懂。

「嬲定傷心好難分」

記者問：「樞機，你係咪睇錯人呀？」樞機反問：「睇錯邊個呀？」記者答：「睇錯教宗囉。」他然後說：「點睇錯啫，我𠵱家睇唔清唧，唔係睇錯，我唔明佢點解聽Parolin嘅話，我真係唔明啊，佢對我唔知幾好，（記：佢假對你啫），點樣假㗎唧，佢要鬧我可以鬧我㗎，佢有權鬧我㗎，但佢從來無鬧過我。」

他低頭看着雙手，不知是老式教會人「長上教律不可違」的心結礙事，還是正默默承受不被信任之痛。記者問：「佢續簽約你嬲多啲定傷心多啲？」他說「好難分」，記者再問：「咁如果佢悔改，你會唔會原諒佢？」他這樣答：「佢又唔係得罪我，係天主原諒佢，唔係我。」

「唔好怕，我哋係有希望㗎，我哋唔係靠自己㗎，係靠天主，到咗某個時間就唔到你選擇，唔怕，天主會幫你揀選。」

2013年方濟各曾說過「自由和希望形影不離」，又說：「望德是一項恩寵，是聖神的禮物。因此，聖保祿說：『望德不叫人失望（羅5:5）。』」七年間，時代巨輪輾過異見和情誼，陳日君的望德卻未被壓毀，洶湧波濤中，始終未有驚怕。