12港人送中︱世界各地均有聲援行動 羅冠聰預告在倫敦集會發言

12 名港人被秘密關押於深圳鹽田看守所至63日，12港人關注組發起「國際連動 聲援十二港人」行動，世界各地都有支持者響應。在英國倫敦，「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」將在英國時間周六下午2時、即本港時間今晚 9 時舉行集會聲援 12 人（按此），流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰、Hong Kong Watch發起人羅傑斯（Benedict Rogers）將會現身發言。另外，美國、瑞典、韓國和日本都分別有聲援行動。

羅傑斯昨晚（23日）在Twitter上載一段，「毋忘義士、釋放十二」的手寫中文字，呼籲世界關注12港青被關押的問題，他同時表明將會與羅冠聰一同在今日的倫敦塔橋（Tower Bridge）集會中發言，聲援12港人。今次亦是羅冠聰流亡後首次公開演說。

瑞典澳洲韓國陸續加入聲援

世界各地也陸續舉行聲援行動，瑞典自由青年聯盟（LUF）成員於瑞典哥德堡中國大使館外示威，舉起「Save12HKyouths」、「光復香港時代革命」的標語（按此），也有人舉起12名港人名字的紙牌；在韓國則有市民下午到明洞的中國駐首爾大使館外示威（按此），即場宣讀聲明書，要求中國政府釋放 12 名港人，並安排他們盡快回港。

在澳洲布里斯本有手持「毋忘義士、釋放十二」標語的人士示威，墨爾本則有維州香港專上學生聯會成員在綿綿細雨的晚上，舉起「SAVE 12」的霓虹燈牌遊行，借行動促澳洲關注12港人事件。

美國亦有多場集會舉行，在三藩市香港人公海組和北加州香港會合辦舉聲援12港人活動（按此），他們準備了大型長方形燈箱，展示12港人被送中的過程，也用廣東話和英語宣讀了他們的訴求。

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