本地遊放寬　旅客興奮遊口罩廠

【本報訊】政府前日起放寬本地遊至上限30人一團，昨日陸續有旅行團出發。港人因疫情被「禁足」，有旅行社推出參觀口罩廠亦有人報團。旅議會主席黃進達表示，現有58間旅行社登記近百個行程，重陽節假期出發，最快下周公佈針對導遊領隊的檢測計劃。

旅行社「食玩假期」昨日一個本地旅行團，行程之一是參觀口罩廠，但生產線不開放參觀，團友只可以買口罩、在房間聽介紹，以及D.I.Y口罩。本地遊條件之一是須到綠色景點，此團選擇了免費開放的南蓮園池。整個行程共三個景點，包一餐飯，每位團費68元。團友袁小姐說：「好耐冇出嚟玩，所以一知道有就快啲報名，非常開心，感覺好似有啲嘢失而復得。」

本報記者昨跟隨縱橫遊元朗一日遊，行程先到米芝蓮點心店享用早餐，再到青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔、屏山文物徑及元朗大馬路遊覽。旅行社為團友準備口罩、消毒紙巾等防疫物資，領隊每次上車均會逐一替團友量度體溫及提供酒精搓手液。旅議會派員檢查旅行社的抗疫措施是否足夠。

六旬的趙太與丈夫一起參加旅行團，她在報章看見宣傳，特意前往旅行社報名參加，「呢個有得去青馬大橋觀景台，我哋都冇去過，咪去吓囉！」兩口子以往一個月參加一次本地旅行團，因疫情關係被「禁足」，「有乜計啫，又冇得去，又唔敢去咁多。」

復工領隊：舒服晒

近半年無帶團的領隊梁先生甫完成工作便興奮地說「舒服晒」，「初初都有啲緊張㗎，但𠵱家完成咗，心情係幾開心」。他說現時難以評論政府放寬旅行團人數是否合適，但認為旅遊同業都希望復工，「我諗我同同事、呢個行業嘅人都希望有工開。」

縱橫遊常務董事袁振寧說，旅行團獲政府綠色旅遊補貼，每人團費只需98元，屬平價產品。旅行社下月起加推更多本地旅行團，「可能每日都有一兩個團出發」，包括flycation、staycation等行程，「自政府宣佈放寬限聚之後，報名同查詢人數都多咗好多。」