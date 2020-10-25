新地插旗　四年前掃路邊七地段

【本報訊】沙螺灣村自行開通對外交通，固然為村民日常生活帶來便利，但最大得益者或許另有其人。記者調查發現，多個大地產商早在當地插旗，以極低廉價錢購入大量土地，部份地段位處被擴闊的東澳古道兩旁，有面積較大的地皮在近月更出現發展迹象。過去大部份土地一直「養蚊」，若然正式通車帶動發展，土地價值將有機會倍增。

置地地皮大面積斬樹

記者抽查沙螺灣村一帶的土地業權，見到多個地產商的足迹，當中以新地的關連公司持有最多地皮。根據土地註冊處資料，Coral Ching Limited在2016年以2,185萬元買入大嶼山431個地段，大部份位於深石村至沙螺灣村一帶。最少有七個地段正正位於被擴闊的東澳古道兩旁，包括沙螺灣村西面鐵閘旁的一塊土地，以及途中一條石屎橋附近的土地。Coral Ching的董事為律師雷耀輝和林嫣，雷耀輝是新地附屬公司董事，又多次代表新地處理土地事宜。新地至截稿前未有回覆。

置地持有的Corona Land Company Limited亦早在1984年，以2,035萬元買入數百個大嶼山地段，近200塊在沙螺灣一帶。位於天后宮附近面積近4,000平方米的土地近月更出現發展迹象，Google Earth衞星圖像顯示，該塊土地在去年9月仍被大面積的樹林覆蓋，但到今年3月，樹林的面積大幅減少。記者現場觀察所見，該土地伐木後至今仍維持荒地狀態。置地回覆指，在上述地段未進行任何工程亦無任何工程計劃。

置地在村東面亦有一幅面積約1,000平方米的土地。該地被鐵絲網整塊圍封，並擺放了多個盆栽，裁種了不少果樹。

另外，永泰地產旗下的沙田置業有限公司，亦在1991至1992年買入了區內65個地段，有最少兩個地段亦位於東澳古道兩旁。